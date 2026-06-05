A pocas figuritas de completar el álbum del Mundial, una familia de Mar del Plata se encontró con una escena tan inesperada como triste, pero a la vez graciosa. Al ingresar a una habitación de la casa descubrieron que su perra salchicha había destrozado por completo el álbum que venían trabajando desde hacía semanas.
Video: estaban por completar el álbum de figuritas del Mundial y una perra salchicha lo destrozó a mordiscones
A solo 20 figuritas para llenar el álbum del Mundial 2026, una perra salchicha de tan solo 5 meses se convirtió en la gran protagonista de una historia viral
La protagonista de la historia es Vilma, una cachorra de cinco meses que llegó recientemente al hogar y que, sin proponérselo, terminó convirtiéndose en el centro de una situación que rápidamente ganó repercusión en redes sociales.
El dato que más llamó la atención fue que al álbum le faltaban apenas 20 figuritas para quedar completo. Sin embargo, cuando sus dueños abrieron la puerta de la habitación, encontraron hojas arrancadas, estampillas desparramadas por el piso y a la pequeña salchicha rodeada de los restos de lo que había sido uno de los tesoros familiares de cara al Mundial.
La mujer que descubrió el episodio decidió registrar el momento. En el video, que luego se viralizó, se escucha cómo le pregunta a la mascota si le parecía correcto lo que había hecho y quién era la responsable del desastre. Lejos de mostrar arrepentimiento, Vilma respondía moviendo la cola y manteniendo una actitud completamente despreocupada. Un amor.
Del desastre con las figuritas del Mundial a la viralización
Aunque la situación podría haber generado enojo, la familia eligió tomarse el episodio con humor. Tras compartir las imágenes en redes sociales, publicaron un segundo video en el que intentan recuperar la mayor cantidad posible de figuritas para pegarlas en un nuevo álbum.
Mientras los integrantes de la familia trabajaban para reconstruir parte del álbum, Vilma aparecía durmiendo plácidamente en un sillón, ajena por completo al revuelo que había provocado.
El caso fue difundido por el portal marplatense 0223 y generó una catarata de comentarios. “Jamás te podés enojar con una perrita por un álbum”, escribió un usuario. Otros destacaron el carisma de la cachorra y bromearon sobre el carácter inquieto de los perros salchicha.
Lo que comenzó como una pequeña tragedia futbolera terminó convirtiéndose en una historia viral que despertó sonrisas y empatía. El álbum quedó destruido, pero Vilma logró algo difícil: que por su ternura nadie pudiera enojarse demasiado con ella.