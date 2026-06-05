Video: estaban por completar el álbum de figuritas del Mundial y una perra salchicha lo destrozó a mordiscones

perra figuritas 2 Vilma, las figuritas, el álbum roto y el "reto" que se comió. Una tierna tragedia. Fotos: gentileza

La mujer que descubrió el episodio decidió registrar el momento. En el video, que luego se viralizó, se escucha cómo le pregunta a la mascota si le parecía correcto lo que había hecho y quién era la responsable del desastre. Lejos de mostrar arrepentimiento, Vilma respondía moviendo la cola y manteniendo una actitud completamente despreocupada. Un amor.

Del desastre con las figuritas del Mundial a la viralización

Aunque la situación podría haber generado enojo, la familia eligió tomarse el episodio con humor. Tras compartir las imágenes en redes sociales, publicaron un segundo video en el que intentan recuperar la mayor cantidad posible de figuritas para pegarlas en un nuevo álbum.

Mientras los integrantes de la familia trabajaban para reconstruir parte del álbum, Vilma aparecía durmiendo plácidamente en un sillón, ajena por completo al revuelo que había provocado.

Embed - A solo 20 figuritas de completarlo, su perrita le destrozó el álbum del Mundial

El caso fue difundido por el portal marplatense 0223 y generó una catarata de comentarios. “Jamás te podés enojar con una perrita por un álbum”, escribió un usuario. Otros destacaron el carisma de la cachorra y bromearon sobre el carácter inquieto de los perros salchicha.

Lo que comenzó como una pequeña tragedia futbolera terminó convirtiéndose en una historia viral que despertó sonrisas y empatía. El álbum quedó destruido, pero Vilma logró algo difícil: que por su ternura nadie pudiera enojarse demasiado con ella.