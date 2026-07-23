La razón por la que nadie cantó el himno de España en la final del Mundial 2026

El himno de España no tiene letra por una razón histórica: su origen es una marcha militar, no una canción popular. Conocido bajo el nombre "Marcha Real", es uno de los himnos nacionales más antiguos de Europa sin letra.

El compositor del himno fue el músico Manuel Espinosa de los Monteros, y el rey Carlos III la declaró Marcha de Honor en el año 1770 y apareció por primera vez en el reconocido como ‘Libro de Ordenanza de los toques militares de la Infantería Española’.

El himno de España no tiene letra.

Con el paso de los años, la costumbre popular hizo que se consolide como el himno oficial del país durante el reinado de Isabel II. Pero como había sido creada exclusivamente para instrumentos de viento y percusión y así poder marcar el paso de las tropas, nunca se le asoció un texto oficial que acompañara el sonido.

Si bien hubo miles de intentos de asociarlo con una letra, los intentos fracasaron porque ninguna de las opciones logró sobrevivir a los cambios políticos ni conseguir el consenso democrático necesario. Por esa razón, la imagen de los jugadores españoles al cantar el himno en la final del Mundial plasma un completo silencio.