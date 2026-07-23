El domingo 19 de julio de 2026 se jugó la final del Mundial 2026, en el que Argentina y España se enfrentaron para conocer a lo que sería el nuevo campeón. Sin embargo, antes de que los españoles levantaran la copa, se cantó su himno y el estadio estuvo silenciado. Nadie lo cantó. ¿Por qué?
Los himnos son una parte muy emocional de los mundiales, aunque no se canten. Eso ocurrió con España, que sonó sin voces durante la final del Mundial.
La razón por la que nadie cantó el himno de España en la final del Mundial 2026
A diferencia de los futbolistas albicelestes, que cantaron a pleno pulmón, los españoles escucharon y tararearon la melodía de su himno, ya que no tiene letra. Una peculiaridad que siempre despierta curiosidad.
El himno de España no tiene letra por una razón histórica: su origen es una marcha militar, no una canción popular. Conocido bajo el nombre "Marcha Real", es uno de los himnos nacionales más antiguos de Europa sin letra.
El compositor del himno fue el músico Manuel Espinosa de los Monteros, y el rey Carlos III la declaró Marcha de Honor en el año 1770 y apareció por primera vez en el reconocido como ‘Libro de Ordenanza de los toques militares de la Infantería Española’.
Con el paso de los años, la costumbre popular hizo que se consolide como el himno oficial del país durante el reinado de Isabel II. Pero como había sido creada exclusivamente para instrumentos de viento y percusión y así poder marcar el paso de las tropas, nunca se le asoció un texto oficial que acompañara el sonido.
Si bien hubo miles de intentos de asociarlo con una letra, los intentos fracasaron porque ninguna de las opciones logró sobrevivir a los cambios políticos ni conseguir el consenso democrático necesario. Por esa razón, la imagen de los jugadores españoles al cantar el himno en la final del Mundial plasma un completo silencio.
En pocas palabras
- Himno español: Nadie cantó la Marcha Real en la final del Mundial 2026 por no tener letra.
- Origen histórico: La melodía nació como una marcha militar y se consolidó sin texto oficial.
- Intentos fallidos: Propuestas de letra no superaron cambios políticos ni consenso democrático.