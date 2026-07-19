VIDEO: así cantó María Becerra el himno argentino en la final del Mundial 2026

Las cámaras de la transmisión oficial captaron los rostros concentrados y emocionados de los futbolistas de la Selección Argentina, quienes cantaron a la par de la artista en un abrazo fraternal que ya es marca registrada de este ciclo.

¡EL GRITO SAGRADO, FUERTE Y ALTO EN NEW JERSEY!



María Becerra, la voz del himno nacional argentino. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3cfp8YVKOy — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Los rumores sobre quién sería el encargado de tomar la posta que dejó Lali Espósito en Qatar 2022 habían inundado las redes sociales durante la última semana. Nombres de la talla de la Sole Pastorutti o Tini Stoessel sonaron fuerte en la previa, no obstante, la organización se definió por "La Nena de Argentina".

La emoción de María Becerra en la previa

En diálogo con el periodista Martín Arévalo en la previa del encuentro, la artista aseguró que se trata del momento más trascendente que le tocó vivir sobre un escenario: "Lo mejor de mi carrera será cantar el himno argentino en esta final del mundo", afirmó ya adentro de la cancha.

El crecimiento de la carrera de María Becerra fue exponencial, coronándose como la artista femenina argentina más reproducida a nivel mundial durante cuatro años consecutivos en Spotify y logrando un récord nacional. Todo eso, la llevó a ser una voz importante dentro de la máxima cita mundialista.