España: sin brillo, pero justo campeón

El camino del equipo de Luis De la Fuente tuvo rivales picantes y siempre salió ileso: victorias ante Uruguay, Portugal y las más resonantes versus Francia y Argentina (finalistas en Qatar), reduciendo a ambos candidatazos a la mínima expresión.

Una vista aérea de la celebración de España campeón.

Sin figuras rutilantes (Lamine Yamal no descolló), la suma de las partes fue más importante que las individualidades. El equipo se armó de atrás hacia adelante y mostró una solidez tremenda en lo defensivo (solo Bélgica le hizo un gol).

Llego con las cargas equilibradas en el cansancio porque no fue a ningún alargue y tuvo paridad en sus nombres, apelando a un recambio que siempre dio respuesta: Mikel Merino hizo dos tantos fundamentales y Ferrán Torres aseguró el título, ambos llegando desde el banco.

De la Fuente cumple así con una trilogía que incluye Euro, Liga de Naciones de la UEFA y Mundial, sumado a que España es el actual oro olímpico y el vigente campeón del mundo femenino.

En este presente top, La Roja disfruta su estado de gracia y pone su nombre en lo alto del planeta. Merecido.