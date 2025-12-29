Clint Eastwood la rompe con esta gran cinta basada en una historia real

Su peligrosa labor consiste en transportar cientos de kilogramos de droga por todo el estado, poniendo su propia vida en riesgo.

Poco a poco, Earl – o Tata como le apodan sus compañeros – se va ganando la confianza de los cabecillas de la célula criminal, quienes lo invitan a pasar un fin de semana en sus lujosas mansiones en México.

Mientras tanto, un grupo de agentes de la DEA comandados por Colin Bates (Bradley Cooper) comienza a investigar las operaciones del grupo delictivo y a seguir la pista del esquivo chofer.

HBO Max: de qué trata la película La mula

Earl Stone (Clint Eastwood) es un anciano horticultor de cerca de 90 años, veterano de la Segunda Guerra Mundial. Earl está solo y en quiebra, ya que se enfrenta a una ejecución hipotecaria de su negocio.

Es entonces cuando le ofrecen un trabajo que simplemente le exige conducir. Todo parece bastante fácil, pero, sin Earl saberlo, lo que realmente está haciendo es transportar cocaína para un cartel mexicano.

Todo se complica cuando el agente de la DEA, Colin Bates (Bradley Cooper) empiece a investigar esta misteriosa mula que transporta drogas para el cartel mexicano de Sinaloa.

HBO Max: reparto de la película La mula

