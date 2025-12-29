Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia, a un paso de cerrar su tercer refuerzo

La vuelta a los entrenamientos en Independiente Rivadavia llegaa con novedades. Quién es el punta elegido que se suma a la tropa de Alfredo Berti

Por UNO
Alfredo Berti recibirá el año con tres refuerzos en su nuevo Independiente Rivadavia.

Antes del cierre de un año inolvidable, Independiente Rivadavia activó el avispero. Primero fue la vuelta a los entrenamientos antes de lo previsto, luego, las caras nuevas que empiezan a sumarse para ir tranquilizando a un Alfredo Berti que va moldeando a su tropa para la nueva temporada.

El retorno a los trabajos iba a ser el 5 de enero pero la fecha de confirmación del estreno en Copa Argentina (ante Estudiantes de Buenos Aires el próximo 18 de enero) modificó las cosas. Por eso, la idea del entrenador fue arrancar hoy con los jugadores disponibles, quienes interrumpieron sus vacaciones.

crego
Diego Crego, a un paso de Independiente Rivadavia.

En cuanto al movimiento del mercado de pases, Independiente Rivadavia está a punto de sumar su tercera cara nueva. Primero fue José Florentín (mediapunta), luego apareció el arquero Gómez Riga y el que ahora está pronto a mudarse a Mendoza es Diego Crego, extremo de Deportivo Madryn, tal cual informó Rodrigo Ríos en Ovación 90.

El delantero es un viejo conocido de los mendocinos que compitieron hasta este año en Primera Nacional por su recorrido en el conjunto sureño con el que peleó por el ascenso (perdió la final contra Gimnasia y Esgrima, por caso). En total, suma 110 encuentros con el Aurinegro, con 11 tantos.

Sebastián Villa, con futuro incierto en Independiente Rivadavia

La gran pregunta que se hacen todos en Independiente Rivadavia es qué será del futuro de Sebastián Villa. El delantero sigue de vacaciones en su Colombia natal y causó intriga con un posteo dedicado a Juan Fernando Quintero en redes sociales, lo que muchos relacionaron con un posible paso a River Plate. Por ahora, sigue con contrato vigente y es jugador de la Lepra. A esperar.

