Independiente Rivadavia, a un paso de cerrar su tercer refuerzo

El retorno a los trabajos iba a ser el 5 de enero pero la fecha de confirmación del estreno en Copa Argentina (ante Estudiantes de Buenos Aires el próximo 18 de enero) modificó las cosas. Por eso, la idea del entrenador fue arrancar hoy con los jugadores disponibles, quienes interrumpieron sus vacaciones.

crego Diego Crego, a un paso de Independiente Rivadavia.

En cuanto al movimiento del mercado de pases, Independiente Rivadavia está a punto de sumar su tercera cara nueva. Primero fue José Florentín (mediapunta), luego apareció el arquero Gómez Riga y el que ahora está pronto a mudarse a Mendoza es Diego Crego, extremo de Deportivo Madryn, tal cual informó Rodrigo Ríos en Ovación 90.