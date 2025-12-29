Independiente Rivadavia, a un paso de cerrar su tercer refuerzo

El delantero es un viejo conocido de los mendocinos que compitieron hasta este año en Primera Nacional por su recorrido en el conjunto sureño con el que peleó por el ascenso (perdió la final contra Gimnasia y Esgrima, por caso). En total, suma 110 encuentros con el Aurinegro, con 11 tantos.
Sebastián Villa, con futuro incierto en Independiente Rivadavia
La gran pregunta que se hacen todos en Independiente Rivadavia es qué será del futuro de Sebastián Villa. El delantero sigue de vacaciones en su Colombia natal y causó intriga con un posteo dedicado a Juan Fernando Quintero en redes sociales, lo que muchos relacionaron con un posible paso a River Plate. Por ahora, sigue con contrato vigente y es jugador de la Lepra. A esperar.