"No me la gasté": otra madre fue acusada de quedarse con el dinero de la fiesta de egresados.

Al igual que en otros casos recientes, ocurridos en Misiones y en Córdoba, las familias tomaron conocimiento de la falta de dinero a pocos días de la realización de la fiesta. La situación generó alarma y angustia entre los padres, ya que los estudiantes habían realizado numerosas actividades de recaudación. “Entre peñas y matebingos, nosotros teníamos, sin mentirte, 15 millones de pesos”, dijo la denunciante.

Fabiana explicó que la mujer acusada nunca presentó comprobantes ni informes formales sobre el manejo del dinero. “No entregaba ningún recibo cada vez que recibía el dinero, nada, porque era una confianza en esa mamá. Incluso, cuando una persona se ofreció llevar todo lo que era contable, ella contestó ‘No, lo manejo yo’”, relató la mamá del estudiante.

El malestar aún fue mayor teniendo en cuenta que los fondos reunidos superaban el monto necesario para cubrir los gastos de la celebración. “Teníamos plata para que después de la fiesta se repartiera entre los chicos, sacábamos cuenta y les iba a quedar $400.000 a cada uno”, aseguró la mujer denunciante.

Al mencionar la explicación que brindó la mujer acusada, Fabiana fue categórica: “Ella lo único que dice es que no sabe qué pasó con la plata, es su único argumento”, y luego agregó: “Dice que está colapsada porque tiene a su papá enfermo. Nos dijo ‘les pido disculpa, no sé, pero yo no me la gasté’”.

Fiesta egresados cena La madre de un alumno fue denunciada de quedarse con el dinero recaudado para la fiesta de egresados. Foto gentileza abcdiario.com.ar

La denuncia por la estafa cometida por la mujer fue presentada ante la Justicia de Chubut y de acuerdo a lo indicado por medios locales, otros padres se sumaron posteriormente al reclamo. Al enterarse de la situación, la mujer bloqueó a las familias, aunque llamó la atención que no abandonó el grupo de WhatsApp.

Más allá del conflicto que se desató a partir de la supuesta estafa, la fiesta de egresados finalmente se realizó. “Ella fue largando dinero de a poco porque la presionaron, cuando hicimos la denuncia largó 2 millones de repente y después un millón”, explicó Fabiana, mientras que el resto de los gastos fueron solventados con la venta de entradas y lo recaudado en la cantina organizada por las familias de los egresados.

Fuente: tn.com.ar