El legendario Carlos Sainz y un emotivo mensaje de apoyo a Juan Cruz Yacopini en su momento más difícil

En medio de esta situación que ha conmocionado al automovilismo nacional e internacional, una de las leyendas del Dakar, el español Carlos Sainz, 4 veces ganador de la carrera (2010, 18, 20 y 24) y a punto de iniciar su 19na. participación, dedicó un sentido mensaje de apoyo al mendocino.

En un video publicado en Instagram, Sainz expresó: “Antes de salir mañana para el Dakar, tenía pendiente este mensaje y no quería retrasarlo más. Es un mensaje de apoyo y de cariño a Juan Cruz Yacopini”.

El Matador, de 63 años, transmitió fuerza y ánimo al mendocino en un momento crítico: "Desde aquí quiero mandarte todo el apoyo de la familia Sainz, de todos los españoles, y decirte que estamos pensando en ti y que estoy convencido de que te vas a recuperar. Espero verte pronto, amigo”.

El gesto de Sainz, una figura icónica del rally raid, ha sido recibido con gran emoción por la comunidad del deporte motor y también por la familia y amigos del mendocino que esperan noticias positivas sobre su evolución.

Juan Cruz Yacopini en el Rally Dakar

Juan Cruz Yacopini participó 5 veces del Rally Dakar, dos junto a su padre Alejandro y otras 3 con su actual copiloto, el español Dani Oliveras.

Tras abandonar en su debut, en 2021, Yacopini fue 7mo. en 2023 y 2025, mientras que en 2022 ocupó el puesto 20 y el 2024 terminó 18vo.