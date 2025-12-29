Inicio Ovación Automovilismo Juan Cruz Yacopini
En terapia intensiva

El legendario Carlos Sainz y un emotivo mensaje de apoyo a Juan Cruz Yacopini en su momento más difícil

En la previa del Rally Dakar 2026 el mundo del deporte motor, incluido el célebre Carlos Sainz, vive horas de preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini.

Por UNO
Sainz le dio su apoyo a Yacopini.

Sainz le dio su apoyo a Yacopini.

En la previa del Rally Dakar 2026 el mundo del deporte motor, incluido el célebre Carlos Sainz, vive horas de preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini, quien se encuentra internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo, en estado crítico y con pronóstico reservado.

El mendocino de 26 años, campeón del Mundial de Bajas FIA 2025, estaba anunciado como piloto oficial del equipo Toyota Gazoo Racing South Africa, pero sufrió severas lesiones al zambullirse en una zona de poca profundidad en el dique El Carrizal el viernes 19 de diciembre, mientras descansaba con sus amigos antes de viajar a Arabia Saudita.

yacopini 2.jpg
Juan Cruz Yacopini corrió 5 veces el Rally Dakar, donde Carlos Sainz es una leyenda.

Juan Cruz Yacopini corrió 5 veces el Rally Dakar, donde Carlos Sainz es una leyenda.

El accidente le provocó graves lesiones y aunque no hay demasiada información sobre su salud, su estado sigue siendo delicado y el equipo Toyota, además de manifestar su preocupación y apoyo, confirmó que Yacopini no participará en el Dakar 2026, que arranca el próximo fin de semana.

En medio de esta situación que ha conmocionado al automovilismo nacional e internacional, una de las leyendas del Dakar, el español Carlos Sainz, 4 veces ganador de la carrera (2010, 18, 20 y 24) y a punto de iniciar su 19na. participación, dedicó un sentido mensaje de apoyo al mendocino.

En un video publicado en Instagram, Sainz expresó: “Antes de salir mañana para el Dakar, tenía pendiente este mensaje y no quería retrasarlo más. Es un mensaje de apoyo y de cariño a Juan Cruz Yacopini”.

Embed - Diario UNO on Instagram: " LA LEYENDA DEL DAKAR - El accidente de Juan Cruz Yacopini generó un fuerte impacto en Mendoza y también en el mundo del automovilismo. En ese contexto, y a pocas horas del inicio de una nueva edición del Rally Dakar, una de las máximas leyendas de la competencia le dedicó un emotivo mensaje de apoyo al piloto mendocino. - “Antes de salir mañana para el Dakar, tenía pendiente este mensaje y no quería aplazarlo más. Es un mensaje de apoyo y de cariño a Juan Cruz Yacopini”, expresó el español Carlos Sainz, cuatro veces ganador del Dakar y quien disputará la carrera por 19ª vez."
View this post on Instagram

El Matador, de 63 años, transmitió fuerza y ánimo al mendocino en un momento crítico: "Desde aquí quiero mandarte todo el apoyo de la familia Sainz, de todos los españoles, y decirte que estamos pensando en ti y que estoy convencido de que te vas a recuperar. Espero verte pronto, amigo”.

El gesto de Sainz, una figura icónica del rally raid, ha sido recibido con gran emoción por la comunidad del deporte motor y también por la familia y amigos del mendocino que esperan noticias positivas sobre su evolución.

Juan Cruz Yacopini en el Rally Dakar

Juan Cruz Yacopini participó 5 veces del Rally Dakar, dos junto a su padre Alejandro y otras 3 con su actual copiloto, el español Dani Oliveras.

Tras abandonar en su debut, en 2021, Yacopini fue 7mo. en 2023 y 2025, mientras que en 2022 ocupó el puesto 20 y el 2024 terminó 18vo.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas