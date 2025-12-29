Lowrdes de Bandana: alarma y preocupación por un mensaje

Sin embargo, Lowrdez de Bandana reconoció que atraviesa un momento personal delicado. “Estuve muy triste estos días, no lo voy a negar. Falleció una amiga hace poco, fue la frutilla del postre de este año tremendo”, confesó, dando contexto a su estado emocional.

lourdes2 Otra vez es noticia. Lowrdez de Bandana pasa por una situación que alarmó a sus seguidores.

A pesar del dolor, Lowrdez dejó un mensaje esperanzador y apuntó al futuro. “Espero que, sin lugar a dudas, el 2026 sea un puntapié hermoso para hacer muchos cambios que son necesarios, cuando la vida te demuestra que se puede vivir bonito”, manifestó.

La artista también explicó que se encuentra enfocada en su recuperación física y en sus compromisos laborales. “Estamos preparando los Gran Rex a full. Yo, particularmente, poniéndome bien físicamente después de la operación”, contó.

Por último, una de las voces líderes de Bandana, asumió su responsabilidad por la alarma generada. “Estaba triste ese día, con mi manía de meter la pata subiendo cosas que no tenía que subir”, cerró, sin filtros y con tono autocrítico.