Copa África: Argelia, rival de Argentina en el Mundial, es uno de los clasificados a octavos de final

Más tarde, Marruecos, el dueño de casa, conservó su invicto y avanzó de ronda en el primer puesto del Grupo A tras ganarle 3 a 0 a Zambia y Mali se metió en los playoffs al quedar segundo después de empatar 0 a 0 con Comoras.

Este martes continuará la fase de grupos con 4 partidos: Uganda vs. Nigeria y Tanzania vs. Túnez jugarán a las 13 hora argentina por el Grupo C y a las 16 se medirán Botsuana vs. RD Congo y Benín vs. Senegal, por el Grupo D.

Atento Scaloni: Argelia ya está en octavos de final

Argelia, rival de la Selección argentina en el Mundial 2026, se clasificó a octavos de final tras ganarle 1 a 0 a Burkina Faso con un gol de penal de Riyad Mahrez.

Una fecha antes de completarse el Grupo E los argelinos ya tienen 6 puntos y superan a Burkina Faso y Sudán, ambos con 3 unidades, además de ser inalcanzables para Guinea Ecuatorial (no tiene puntos) su rival de este miércoles 31.