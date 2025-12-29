Copa África: Argelia, rival de Argentina en el Mundial, es uno de los clasificados a octavos de final

Egipto, Nigeria y Argelia, rival de la Selección argentina en el Mundial 2026, se clasificaron de manera anticipada a los octavos de final de la Copa África que se está jugando en Marruecos.
Egipto, Nigeria y Argelia, rival de la Selección argentina en el Mundial 2026, se clasificaron de manera anticipada a los octavos de final de la Copa África.
Egipto, Nigeria y Argelia, rival de la Selección argentina en el Mundial 2026, se clasificaron de manera anticipada a los octavos de final de la Copa África que se está jugando en Marruecos.
Este lunes comenzó la tercera y última fecha de la fase de grupos en la que Sudáfrica, los locales y Mali abrocharon su pase a la ronda de playoffs de la competencia.
Los Bafana Bafana sudafricanos se quedaron con el segundo lugar del Grupo B al ganarle 3 a 2 a Zimbabue en un partidazo y llegar a 6 puntos, uno menos que Egipto que ya estaba clasificado y aseguró el primer puesto con el empate sin goles frente a Angola.
Más tarde, Marruecos, el dueño de casa, conservó su invicto y avanzó de ronda en el primer puesto del Grupo A tras ganarle 3 a 0 a Zambia y Mali se metió en los playoffs al quedar segundo después de empatar 0 a 0 con Comoras.
Este martes continuará la fase de grupos con 4 partidos: Uganda vs. Nigeria y Tanzania vs. Túnez jugarán a las 13 hora argentina por el Grupo C y a las 16 se medirán Botsuana vs. RD Congo y Benín vs. Senegal, por el Grupo D.
Argelia, rival de la Selección argentina en el Mundial 2026, se clasificó a octavos de final tras ganarle 1 a 0 a Burkina Faso con un gol de penal de Riyad Mahrez.
Una fecha antes de completarse el Grupo E los argelinos ya tienen 6 puntos y superan a Burkina Faso y Sudán, ambos con 3 unidades, además de ser inalcanzables para Guinea Ecuatorial (no tiene puntos) su rival de este miércoles 31.