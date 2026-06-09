"Lo vi llegar arrastrándose": el guía al que creyeron muerto en la montaña y que apareció cuando todos lo lloraban

Ante la imposibilidad técnica de ejecutar una misión de rescate en esas condiciones, la compañía de la expedición transmitió a su esposa, Damu Sherpa, la peor de las noticias: su marido no volvería. Devastada, la familia en Katmandú comenzó a preparar los ritos funerarios.

"No pensé que viviría... Pensé que moriría", confesó el propio Sherpa en su entrevista con la BBC desde su cama de hospital.

Hielo, chocolates y una avalancha: La receta de la supervivencia

Abandonado a su suerte y enfrentando un frío que congela la sangre, el instinto de Dawa Sherpa tomó el control. Su odisea de supervivencia se resume en tres fases extremas:

Ayuno y dolor: Pasó los primeros dos días sin ingerir alimento. Para combatir la deshidratación, recurrió a una medida extrema. "Empecé a masticar hielo. Me dolían los dientes. Lo masticaba con fuerza", relató al medio británico.

Pasó los primeros dos días sin ingerir alimento. Para combatir la deshidratación, recurrió a una medida extrema. "Empecé a masticar hielo. Me dolían los dientes. Lo masticaba con fuerza", relató al medio británico. El salvavidas de cacao: Revisando su ropa, encontró unos chocolates perdidos en sus bolsillos, lo único que le dio la energía suficiente para no rendirse.

Revisando su ropa, encontró unos chocolates perdidos en sus bolsillos, lo único que le dio la energía suficiente para no rendirse. La trampa de hielo: Al intentar descender, cayó dentro de una profunda grieta donde quedó atrapado durante dos días y medio. Paradójicamente, la montaña que casi lo mata le dio la salvación: una avalancha de nieve cayó dentro de la grieta, formándole un escalón natural para poder salir a la superficie.

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El "autorrescate" que desafía la lógica médica

Luego de escapar de la grieta, Sherpa encontró cuerdas fijas y, en un esfuerzo sobrehumano, caminó durante toda la noche. Al acercarse a las inmediaciones del Campamento Base de la montaña y la famosa Cascada de Hielo de Khumbu, se topó con un grupo de trabajadores que subían a recolectar basura. Fueron ellos quienes, atónitos, lo bajaron en brazos.

Pemba Sherpa, director ejecutivo de 8K Expeditions, catalogó el suceso como un "verdadero autorrescate" y un "auténtico milagro contra todo pronóstico".

Por su parte, el escalador retirado Chris Thrall, la última persona que lo había visto con vida en la cima, describió el momento como algo de otro planeta: "Es increíble, pasé de estar conteniendo las lágrimas con su hija, a verlo llegar arrastrándose".

De los funerales a los abrazos: Un final feliz

Hoy, Dawa Sherpa se recupera en la unidad de cuidados intensivos del Hospital HAMS de Katmandú. Está siendo tratado por deshidratación severa, congelación y una fractura, pero se encuentra estable, habla y reconoce a sus seres queridos.

"No podía creer lo que veían mis ojos al ver que había regresado sano y salvo. Espero que nadie tenga que sufrir este destino", expresó aliviada su esposa tras el reencuentro.

En la temporada más concurrida de la historia del Everest —que ya suma más de 1.000 cimas y lamentablemente cinco fallecidos—, la historia de Dawa Sherpa se erige como un testimonio imborrable de la resiliencia humana. Un recordatorio de que, a veces, la voluntad de vivir es la fuerza más poderosa de la naturaleza.