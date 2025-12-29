Meterse abajo de la mesa en Año Nuevo: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Si ya tienes pareja, el ritual de meterse debajo de la mesa puede servir para la estabilidad de la relación. Incluso, puedes sumar uvas o ropa interior de color en esta tradición.

Lo que significa este ritual, en concreto, es el hecho de dejar atrás el pasado y recibir el año con energía renovada, abriéndose a nuevas historias.

año nuevo, ritual Este ritual puede ayudarte a atraer el amor o a fortalecer una relación.

Para los solteros, el ritual de meterse bajo la mesa representa un refugio y un símbolo de búsqueda de amor, esperando encontrar pareja o matrimonio en el año entrante.

En cambio, para aquellas personas que ya tienen pareja, este ritual simboliza, siempre que ambos se metan, la unión, el compromiso y un vínculo más sólido. En este caso, para 2026.

Cómo realizar este ritual, paso a paso

Colócate debajo de la mesa y permanece allí hasta por algunos minutos.

Debes meterte bajo la mesa justo a las 12, cuando comiencen los famosos fuegos artificiales.

Algunas variantes incluyen comer las 12 uvas (en España) o llevar ropa interior de colores (rojo para amor, amarillo para dinero, verde para salud) mientras se está bajo la mesa.

Como puedes ver, la mesa funciona como un espacio simbólico de protección y un lugar para "esconderse" de las viejas energías, preparándose para recibir las nuevas del año que comienza. ¿Realizarás el ritual este año?