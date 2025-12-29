Pocos lo saben: esta es la razón por la que las hojas del jazmín se ponen amarillas en verano

Una de las mayores frustraciones de cualquier apasionado por la jardinería es ver cómo el follaje verde intenso de su jazmín comienza a perder su brillo y las hojas empiezan a tornarse amarillas. Esta planta, célebre por su aroma embriagador y sus pétalos blancos cerosos, es un ejemplar perenne que demanda condiciones muy específicas para lucir radiante y un descuido puede afectar drásticamente su belleza.
Por qué las hojas del jazmín se ponen amarillas
Cuando las hojas del jazmín se tornan amarillas, el jardín nos envía un mensaje de alerta que debemos saber interpretar con precisión técnica. Si esto sucede en primavera, no hay de qué preocuparse, ya que significa que la planta está renovando su follaje. Sin embargo, si la decoloración ocurre en verano, estaremos en problemas.
Para que un jazmín prospere, debe ubicarse en media sombra y contar con un sustrato rico en materia orgánica, que retenga humedad, pero garantice un drenaje impecable. La falta de cualquiera de estos elementos estresa al ejemplar. No obstante, el origen más frecuente de la pérdida de color verde en sus hojas es un desequilibrio químico conocido como clorosis.
La clorosis ocurre cuando la planta no puede sintetizar clorofila debido a un déficit de nutrientes, generalmente hierro. El problema no suele ser la falta del mineral en el suelo, sino que el pH del sustrato es demasiado alcalino.
En suelos con pH alto, las raíces del jazmín se ven incapacitadas para absorber los nutrientes, provocando que los nervios de las hojas permanezcan verdes mientras el resto de la superficie amarillenta.
Para corregir esta situación y devolverle la vitalidad al jardín, es fundamental acidificar el medio de cultivo. Una solución profesional consiste en aplicar fertilizantes específicos ricos en azufre o quelatos de hierro. De forma casera y efectiva, se pueden añadir unas gotas de vinagre blanco al agua de riego durante una semana para equilibrar el pH de manera gradual. Una vez que el suelo recupere su acidez óptima, el jazmín volverá a procesar los nutrientes adecuadamente, recuperando ese tono verde tan característico de una planta saludable.