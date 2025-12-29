Pocos lo saben: esta es la razón por la que las hojas del jazmín se ponen amarillas en verano

flor de jazmín (1) La belleza del jazmín puede verse perjudicada por la coloración de sus hojas.

La clorosis ocurre cuando la planta no puede sintetizar clorofila debido a un déficit de nutrientes, generalmente hierro. El problema no suele ser la falta del mineral en el suelo, sino que el pH del sustrato es demasiado alcalino.

En suelos con pH alto, las raíces del jazmín se ven incapacitadas para absorber los nutrientes, provocando que los nervios de las hojas permanezcan verdes mientras el resto de la superficie amarillenta.

jazmin hojas La coloración de las hojas es una señal que el jazmín no se encuentra en buenas condiciones.

Para corregir esta situación y devolverle la vitalidad al jardín, es fundamental acidificar el medio de cultivo. Una solución profesional consiste en aplicar fertilizantes específicos ricos en azufre o quelatos de hierro. De forma casera y efectiva, se pueden añadir unas gotas de vinagre blanco al agua de riego durante una semana para equilibrar el pH de manera gradual. Una vez que el suelo recupere su acidez óptima, el jazmín volverá a procesar los nutrientes adecuadamente, recuperando ese tono verde tan característico de una planta saludable.