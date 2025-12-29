Ni fatiga, ni desconcentración: la planta que debes agregarle al mate para mejorar tu rendimeinto

Esto hace, entre otras cosas, que mejore la circulación sanguínea cerebral, aumente el flujo de oxígeno al cerebro y se estimule la memoria y agilidad mental.

Por otro lado, el romero también es un estimulante natural que ayuda a reducir problemas como la fatiga y el cansancio físico. Concretamente hablando, los antioxidantes presentes en el romero protegen las células del daño y reducen el estrés oxidativo, combatiendo el cansancio crónico.

yerba mate, romero.jpg La planta de romero puede darte grandes ventajas dentro del mate.

Pese a ser una mezcla estimulante, el mate con romero ayuda a reducir también el estrés y la ansiedad, lo que hace que una persona tenga la mente más despejada y enfocada.

Cómo preparar el mate con romero para obtener estos beneficios

Preparación del mate: agrega el romero (seco o fresco) en el fondo del mate vacío.

agrega el romero (seco o fresco) en el fondo del mate vacío. Yerba: llena el mate con yerba hasta 3/4 de su capacidad.

llena el mate con yerba hasta 3/4 de su capacidad. Cebado: humedece la yerba con agua tibia, luego coloca la bombilla y ceba con agua a 80 grados.

humedece la yerba con agua tibia, luego coloca la bombilla y ceba con agua a 80 grados. Variante en el termo: también se puede agregar el romero directamente al termo con agua caliente para una infusión más suave.

Además de eliminar la fatiga y la desconcentración, el mate con romero puede ser clave para mejorar la digestión, aliviar dolores musculares y combatir infecciones respiratorias.