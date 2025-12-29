Inicio Sociedad Mate
Ni fatiga, ni desconcentración: la planta que debes agregarle al mate para mejorar tu rendimeinto

El mate puede acabar con la fatiga y la concentración siempre y cuando se combine con una famosa planta. Todos los detalles, en la nota

Por Luciano Carluccio [email protected]
Los beneficios del mate pueden potenciarse con otros elementos.

Los beneficios del mate pueden potenciarse con otros elementos.

A todas las personas les ha pasado alguna vez que, a la hora de realizar actividad física, estudiar o trabajar, el cansancio puede más, y ni siquiera el mate puede ser un aliado para estimular. Sin embargo, todo puede cambiar cuando se potencia esta popular bebida argentina con otro ingrediente.

Se trata de una planta que ha tomado gran protagonismo en el último tiempo, respaldado por la medicina casera, sus propiedades, y los grandes beneficios que puede ofrecer.

El mate puede ayudar a mejorar la energía y la concentración.

Romero, el ingrediente en el mate que mejora el rendimiento

El mate con romero es ideal contra el cansancio y la falta de concentración porque combina el efecto estimulante de la yerba mate con las propiedades de la mencionada planta.

Esto hace, entre otras cosas, que mejore la circulación sanguínea cerebral, aumente el flujo de oxígeno al cerebro y se estimule la memoria y agilidad mental.

Por otro lado, el romero también es un estimulante natural que ayuda a reducir problemas como la fatiga y el cansancio físico. Concretamente hablando, los antioxidantes presentes en el romero protegen las células del daño y reducen el estrés oxidativo, combatiendo el cansancio crónico.

La planta de romero puede darte grandes ventajas dentro del mate.

Pese a ser una mezcla estimulante, el mate con romero ayuda a reducir también el estrés y la ansiedad, lo que hace que una persona tenga la mente más despejada y enfocada.

Cómo preparar el mate con romero para obtener estos beneficios

  • Preparación del mate: agrega el romero (seco o fresco) en el fondo del mate vacío.
  • Yerba: llena el mate con yerba hasta 3/4 de su capacidad.
  • Cebado: humedece la yerba con agua tibia, luego coloca la bombilla y ceba con agua a 80 grados.
  • Variante en el termo: también se puede agregar el romero directamente al termo con agua caliente para una infusión más suave.

Además de eliminar la fatiga y la desconcentración, el mate con romero puede ser clave para mejorar la digestión, aliviar dolores musculares y combatir infecciones respiratorias.

