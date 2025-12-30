Futsal: Mendoza cierra un año inolvidable en clubes y selecciones

Jockey Club, el gran ganador del futsal masculino

Enorme año para Jockey Club. El Burrero se coronó campeón del torneo Clausura, la Copa Mendoza y la División de Honor, el torneo más buscado de todos. Además, Andes Talleres ganó Apertura y Anual, mientras que Don Orione fue escolta en el primer Trofeo de Campeones de la Confederación Argentina.

futsal jockey 1 Jockey Club cierra un 2025 fantástico.

Cementista imbatible

En femenino, el nombre propio por excelencia es Cementista. Octava estrella seguida a nivel local, de un equipo que además fue escolta a de Maipú nivel nacional con la medalla de plata de la División de Honor. El elenco de Perico Pérez es el que domina en la rama y sigue alimentando el semillero con sus formativos.