Futsal: Mendoza cierra un año inolvidable en clubes y selecciones
El deporte con más federados de Mendoza baja el telón de una temporada de ensueño con números récord y títulos varios
Por UNO
Se viene el fin de año para el futsal , que baja el telón de otro año fuerte en todo sentido. Sea a nivel de clubes o selecciones, en masculino o femenino, Mendoza estuvo una vez más en la cima del país, del continente y del mundo. El balance, una vez más, es más que alentador y el repaso, bienvenido.
Jockey Club, el gran ganador del futsal masculino
Enorme año para Jockey Club. El Burrero se coronó campeón del torneo Clausura, la Copa Mendoza y la División de Honor, el torneo más buscado de todos. Además, Andes Talleres ganó Apertura y Anual, mientras que Don Orione fue escolta en el primer Trofeo de Campeones de la Confederación Argentina.
Cementista imbatible
En femenino, el nombre propio por excelencia es Cementista. Octava estrella seguida a nivel local, de un equipo que además fue escolta a de Maipú nivel nacional con la medalla de plata de la División de Honor. El elenco de Perico Pérez es el que domina en la rama y sigue alimentando el semillero con sus formativos.
La Selección de Mendoza, en lo alto
Gran temporada a nivel de selecciones en lo nacional. La Borravino logró el título en primera tanto en masculino como en femenino, sumado a las estrellas C-20 de varones y F-20 femenino. Además, cosechó varios subcampeonatos en las demás divisiones, como los podios logrados en C-17.
Estrellas internacionales
A nivel internacional, nuestra provincia sumó dos títulos que marcan su nivel superlativo en el futsal: Municipalidad de Maipú fue campeón del Mundial de Clubes en Mar Chiquita femenino, mientras que Alemán ganó un torneo Sudamericano masculino en Colombia.
Embajadoras
Ana Ontiveros y Mailén Romero disputaron el primer Mundial femenino de FIFA de toda la historia. En Filipinas, las dos jugadoras locales tuvieron un gran nivel, llegando al cuarto lugar con la Selección argentina. En dicho certamen, la jugadora nacida en Cementista marcó el primer tanto.