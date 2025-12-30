Inicio Ovación Fútbol River Plate
Distintas posibilidades

River acelera por un refuerzo internacional ante el ultimátum a Santino Andino

Santino Andino recibió una fecha límite de parte de River, por lo tanto ahora buscará a otro jugador con características similares

Emanuel Trilla Donoso
River quiere sumar un extremo en el mercado de pases.

Marcelo Gallardo está construyendo el River Plate de 2026 con el claro objetivo de dejar atrás la temporada 2025. A pesar de haber disputado el Mundial de Clubes, fue un año para el olvido en el que perdió todos los torneos que jugó. Con la mirada puesta en un horizonte ganador apuesta por incorporar futbolistas de calidad y velocidad.

Fue así que uno de los apuntados fue Santino Andino, jugador de Godoy Cruz que fue uno de los pocos que no recibió críticas de los hinchas tras el descenso. No obstante, su traspaso se frenó y desde Ezeiza le dieron un ultimátum. Ante este escenario, surgió otra opción para reforzar la delantera.

El ultimátum de River a Santino Andino

El técnico de River tiene en claro que Santino Andino es el jugador ideal para reforzar la delantera ya que se trata de un punta de 20 años que cargó en sus hombros la responsabilidad de intentar sacar al Tomba de los últimos puestos mientras que también se permitió soñar con la Selección argentina Sub 20.

Santino andino .
River se cansó de esperar la decisión de Santino Andino.

Para demostrar su interés es que el equipo presidido por Stefano Di Carlo ofreció al conjunto Bodeguero 5 millones de dólares por el 80% de la ficha del extremo izquierdo. Y aunque en un principio todo parecía encaminado, la ruta se ensució ya que aparecieron los sondeos del Olympiacos de Grecia y del Como de Italia.

Pero el Millonario se cansó y le dio un ultimátum porque no quiere seguir esperando por la respuesta del mendocino. Es así que trascendió que esperarán su decisión hasta el último día del año, de esta manera se tiene que definir antes del primero de enero.

River va por un refuerzo internacional

El Millonario está buscando otras opciones porque el panorama con Santino Andino se complicó; por eso anotaron en la libreta de posibles refuerzos a Benjamín Domínguez, extremo de 22 años que actualmente juega en el Bologna de Italia.

Benjamín Domínguez
River está sondeando a otro jugador mientras espera a Andino.

No es la primera vez que aparece en los planes de River: ya habían mostrado interés cuando estaba en Gimnasia, pero el Lobo pretendía una cifra que el Millo no estaba dispuesto a afrontar. Ahora el contexto es distinto, ya que el jugador no atraviesa su mejor momento en Italia y ve con buenos ojos regresar al país.

Sin embargo, Marcelo Gallardo tampoco la tendrá sencilla porque Benjamín Domínguez también está en la órbita de la Roma y del Olympique de Lyon, lo que podría complicar las negociaciones. Al igual que en el caso de Santino Andino, la decisión final quedará en manos del propio futbolista quien definirá si llega o no al fútbol argentino.

