River acelera por un refuerzo internacional ante el ultimátum a Santino Andino

Marcelo Gallardo está construyendo el River Plate de 2026 con el claro objetivo de dejar atrás la temporada 2025. A pesar de haber disputado el Mundial de Clubes, fue un año para el olvido en el que perdió todos los torneos que jugó. Con la mirada puesta en un horizonte ganador apuesta por incorporar futbolistas de calidad y velocidad.
Fue así que uno de los apuntados fueSantino Andino, jugador deGodoy Cruz que fue uno de los pocos que no recibió críticas de los hinchas tras el descenso. No obstante, su traspaso se frenó y desde Ezeiza le dieron un ultimátum. Ante este escenario, surgió otra opción para reforzar la delantera.
El ultimátum de River a Santino Andino
El técnico de River tiene en claro que Santino Andino es el jugador ideal para reforzar la delantera ya que se trata de un punta de 20 años que cargó en sus hombros la responsabilidad de intentar sacar al Tomba de los últimos puestos mientras que también se permitió soñar con la Selección argentina Sub 20.
Para demostrar su interés es que el equipo presidido por Stefano Di Carlo ofreció al conjunto Bodeguero 5 millones de dólares por el 80% de la ficha del extremo izquierdo. Y aunque en un principio todo parecía encaminado, la ruta se ensució ya que aparecieron los sondeos del Olympiacos de Grecia y del Como de Italia.
El Millonario está buscando otras opciones porque el panorama con Santino Andino se complicó; por eso anotaron en la libreta de posibles refuerzos a Benjamín Domínguez, extremo de 22 años que actualmente juega en el Bologna de Italia.
No es la primera vez que aparece en los planes de River: ya habían mostrado interés cuando estaba en Gimnasia, pero el Lobo pretendía una cifra que el Millo no estaba dispuesto a afrontar. Ahora el contexto es distinto, ya que el jugador no atraviesa su mejor momento en Italia y ve con buenos ojos regresar al país.
Sin embargo, Marcelo Gallardo tampoco la tendrá sencilla porque Benjamín Domínguez también está en la órbita de la Roma y del Olympique de Lyon, lo que podría complicar las negociaciones. Al igual que en el caso de Santino Andino, la decisión final quedará en manos del propio futbolista quien definirá si llega o no al fútbol argentino.