River acelera por un refuerzo internacional ante el ultimátum a Santino Andino

Santino andino . River se cansó de esperar la decisión de Santino Andino.

Para demostrar su interés es que el equipo presidido por Stefano Di Carlo ofreció al conjunto Bodeguero 5 millones de dólares por el 80% de la ficha del extremo izquierdo. Y aunque en un principio todo parecía encaminado, la ruta se ensució ya que aparecieron los sondeos del Olympiacos de Grecia y del Como de Italia.

Pero el Millonario se cansó y le dio un ultimátum porque no quiere seguir esperando por la respuesta del mendocino. Es así que trascendió que esperarán su decisión hasta el último día del año, de esta manera se tiene que definir antes del primero de enero.

River va por un refuerzo internacional

El Millonario está buscando otras opciones porque el panorama con Santino Andino se complicó; por eso anotaron en la libreta de posibles refuerzos a Benjamín Domínguez, extremo de 22 años que actualmente juega en el Bologna de Italia.

Benjamín Domínguez River está sondeando a otro jugador mientras espera a Andino.

No es la primera vez que aparece en los planes de River: ya habían mostrado interés cuando estaba en Gimnasia, pero el Lobo pretendía una cifra que el Millo no estaba dispuesto a afrontar. Ahora el contexto es distinto, ya que el jugador no atraviesa su mejor momento en Italia y ve con buenos ojos regresar al país.

Sin embargo, Marcelo Gallardo tampoco la tendrá sencilla porque Benjamín Domínguez también está en la órbita de la Roma y del Olympique de Lyon, lo que podría complicar las negociaciones. Al igual que en el caso de Santino Andino, la decisión final quedará en manos del propio futbolista quien definirá si llega o no al fútbol argentino.