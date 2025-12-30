Fin de la novela de Eduardo Domínguez: el DT campeón renovó su contrato con Estudiantes

El DT de 47 años decidió estampar su firma y ampliar su vínculo con Estudiantes de La Plata para ir en busca de la Copa Libertadores 2026 tras las recientes conquistas del Torneo Clausura ante Racing y Trofeo de Campeones contra Platense.

El presidente de Estudiantes Sebastián Verón y el DT multicampeón Eduardo Domínguez se pusieron de acuerdo y firmaron un contrato por dos años.

Eduardo Domínguez renovó con Estudiantes y se terminó la "novela"

Según las propias declaraciones durante los festejos por la obtención del Trofeo de Campeones, Domínguez hablaba de la incertidumbre por su futuro en Estudiantes, y algunas versiones señalaban diferencias con el presidente del club, Juan Sebastián Verón. Finalmente ambas partes resolvieron los conflictos y extendieron el vínculo por dos años más.