Liga Profesional

Fin de la novela de Eduardo Domínguez: el DT campeón renovó su contrato con Estudiantes

Tras ganar el Trofeo de Campeones, el entrenador Eduardo Domínguez renovó este lunes su contrato con Estudiantes de La Plata

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Eduardo Dónguez, ganador del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones estaba en dudas en los planes de Verón para Estudiantes de La Plata

Finalmente el exitoso entrenador Eduardo Domínguez confirmó este lunes por la noche su continuidad como director técnico del campeonísmo Estudiantes de La Plata hasta diciembre del 2027, Luego de una extensa negociación con Juan Sebastián Verón, presidente de la institución.

El DT de 47 años decidió estampar su firma y ampliar su vínculo con Estudiantes de La Plata para ir en busca de la Copa Libertadores 2026 tras las recientes conquistas del Torneo Clausura ante Racing y Trofeo de Campeones contra Platense.

futbol-estudiantes-dominguez-veron-festejos
El presidente de Estudiantes Sebastián Verón y el DT multicampeón Eduardo Domínguez se pusieron de acuerdo y firmaron un contrato por dos años.

Eduardo Domínguez renovó con Estudiantes y se terminó la "novela"

Según las propias declaraciones durante los festejos por la obtención del Trofeo de Campeones, Domínguez hablaba de la incertidumbre por su futuro en Estudiantes, y algunas versiones señalaban diferencias con el presidente del club, Juan Sebastián Verón. Finalmente ambas partes resolvieron los conflictos y extendieron el vínculo por dos años más.

Con varios títulos por disputar como la Supercopa Argentina, Supercopa Internacional y Recopa de Campeones y con tantos otros ya conquistados: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024 y Trofeo de Campeones 2024, además de los ya mencionados, el ex Huracán, Colón e Independiente buscará seguir agrandando la historia de Estudiantes.

Tras la renovación, Eduardo Domínguez comenzará lo que será una exigente pretemporada para el Pincha y tendrá que reforzar el equipo de cara al 2026 ante las posibles salidas de Santiago Ascacibar y Cristian Medina, dos piezas claves en su esquema, con la intención de pelear en todos los frentes: Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Libertadores.

