Fin de la novela de Eduardo Domínguez: el DT campeón renovó su contrato con Estudiantes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/2005809812949647750&partner=&hide_thread=false
Con varios títulos por disputar como la Supercopa Argentina, Supercopa Internacional y Recopa de Campeones y con tantos otros ya conquistados: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024 y Trofeo de Campeones 2024, además de los ya mencionados, el ex Huracán, Colón e Independiente buscará seguir agrandando la historia de Estudiantes.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/2005797682254897591&partner=&hide_thread=false
Tras la renovación, Eduardo Domínguez comenzará lo que será una exigente pretemporada para el Pincha y tendrá que reforzar el equipo de cara al 2026 ante las posibles salidas de Santiago Ascacibar y Cristian Medina, dos piezas claves en su esquema, con la intención de pelear en todos los frentes: Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Libertadores.