Copa Sudamericana 2026: Tigre sigue con chances, pero Barracas y Riestra quedaron eliminados

Con este marcador, América de Cali suma 8 unidades en la tabla de posiciones y mantiene temporalmente el segundo lugar del Grupo A detrás de Macará de Ecuador con el mismo puntaje, mientras que Tigre se ubica en la tercera colocación con 6 puntos producto de una victoria, dos empates y dos caídas.

Embed - EMPATE ENTRE EL AMÉRICA Y TIGRE EN CALI QUE COMPLICA A AMBOS | América 1-1 Tigre | RESUMEN

La suerte para del equipo argentino se resolverá en la sexta y última jornada de la fase regular, donde se verá obligado a buscar los tres puntos como local para aspirar a ingresar a los puestos de clasificación, mientras aguarda por el resultado del compromiso que disputarán los otros integrantes de la zona, Macará de Ecuador y Alianza Atlético de Perú.

Barracas Central y Deportivo Riestra, sin chances en la Copa Sudamericana

Barracas Central cayó por 2 a 0 con Audax Italiano en un encuentro en el que le costó generar situaciones de riesgo y que disputaron esta noche, en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida, por la quinta fecha del grupo G de la Copa Sudamericana 2026.

Embed - AUDAX ELIMINÓ A BARRACAS CON UNA GRAN VICTORIA EN CHILE | A. Italiano 2-0 Barracas Central | RESUMEN

El defensor Daniel Piña y el delantero Diego Coelho convirtieron para el local, mientras que el equipo argentino jugó con 10 hombres desde los siete minutos del segundo tiempo, al ser expulsado el delantero Gonzalo Morales.

La derrota dejó al “Guapo” sin posibilidades de superar la fase de grupos, mientras que el conjunto chileno es tercero con siete unidades y se jugará el todo por el todo ante Olimpia de Paraguay el próximo miércoles 27 de mayo, a las 21:30, en un partido que necesita ganar para clasificar.

Embed - BLOOPERS Y ELIMINACIÓN DE RIESTRA ANTE EL TORQUE EN MONTEVIDEO | M. C. Torque 4-1 Riestra | RESUMEN

Otro eliminado argentino fue Deportivo Riestra, que fue goleado por Montevideo City Torque de Uruguay por 4-1 y se despidió de la competencia en fase de grupos en su primera participación histórica.