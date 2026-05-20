Copa Sudamericana 2026: Tigre sigue con chances, pero Barracas y Riestra quedaron eliminados

En el marco de la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Tigre rescató un empate 1 a 1 en su visita a América de Cali, que lo deja sin margen de error para el último encuentro del grupo
En el marco de la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Tigre rescató un empate en su visita a América de Cali y tanto Riestra como Barracas fueron eliminados.
En el marco de la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Tigre rescató un empate 1 a 1 en su visita a América de Cali, que lo deja sin margen de error para el último encuentro del grupo
Para el conjunto de Victoria anotó el atacante, David Romero, a los 11' de la etapa inicial en el Olímpico Pascual Guerrero. Mientras que para el local marcó Tomas Ángel a los 53' del segundo tiempo.
Con este marcador, América de Cali suma 8 unidades en la tabla de posiciones y mantiene temporalmente el segundo lugar del Grupo A detrás de Macará de Ecuador con el mismo puntaje, mientras que Tigre se ubica en la tercera colocación con 6 puntos producto de una victoria, dos empates y dos caídas.
La suerte para del equipo argentino se resolverá en la sexta y última jornada de la fase regular, donde se verá obligado a buscar los tres puntos como local para aspirar a ingresar a los puestos de clasificación, mientras aguarda por el resultado del compromiso que disputarán los otros integrantes de la zona, Macará de Ecuador y Alianza Atlético de Perú.
Barracas Central cayó por 2 a 0 con Audax Italiano en un encuentro en el que le costó generar situaciones de riesgo y que disputaron esta noche, en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida, por la quinta fecha del grupo G de la Copa Sudamericana 2026.
El defensor Daniel Piña y el delantero Diego Coelho convirtieron para el local, mientras que el equipo argentino jugó con 10 hombres desde los siete minutos del segundo tiempo, al ser expulsado el delantero Gonzalo Morales.
La derrota dejó al “Guapo” sin posibilidades de superar la fase de grupos, mientras que el conjunto chileno es tercero con siete unidades y se jugará el todo por el todo ante Olimpia de Paraguay el próximo miércoles 27 de mayo, a las 21:30, en un partido que necesita ganar para clasificar.
Otro eliminado argentino fue Deportivo Riestra, que fue goleado por Montevideo City Torque de Uruguay por 4-1 y se despidió de la competencia en fase de grupos en su primera participación histórica.