Nicolás Bolcato, en la previa del duelo ante Deportivo La Guaira: "Queremos terminar lo más alto posible"

Nicolás Bolcato, ilusionado con el presente en Copa Libertadores

En el arribo a Venezuela, Independiente Rivadavia recibió la buena noticia de que se aseguró el primer lugar del Grupo C, tras el triunfo de Fluminense ante Bolívar. Obviamente otra novedad positiva que se sumó a su boleto ya adquirido a octavos de final en aquella jornada de empate ante el elenco brasileño en el Malvinas Argentinas.

"Contento por lo que hemos conseguido. Es un gran logro porque es lo que nos propusimos al iniciar el torneo: el poder estar clasificados.", expresó Bolcato en la previa de un nuevo desafío por Copa Libertadores. Respecto al mencionado primer lugar del grupo, agregó: "Nosotros vamos todos los partidos a ganar a cualquier cancha, así que lo tomamos de la misma manera".

Embed - Nicolás Bolcato palpitó el duelo ante Deportivo La Guaira por Copa Libertadores

Por otra parte, el guardametas de la Lepra se refirió al semestre que viene teniendo el Azul del Parque en el que, pese a quedar eliminado en octavos de final ante Unión, terminó primero en la tabla Anual. "Estamos trabajando muy bien y bueno, tenemos una nueva oportunidad de seguir demostrando por qué estamos donde estamos. Queremos terminar lo más alto posible".

Sobre el partido ante Unión, Nicolás Bolcato completó: "Nos llevamos aprendizaje, obviamente. Nos repusimos porque somos un grupo fuerte y bueno, vamos a seguir creciendo, no tengo duda".

Independiente Rivadavia jugará mañana ante Deportivo La Guaira en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela a partir de las 19 horas.