Los Pumas 7s y Las Yaguaretés en el SVNS World Championship: fechas, rivales, TV y planteles confirmados

Por tal motivo, ambos seleccionados confirmaron sus planteles para afrontar la recta final del certamen internacional del 29 al 31 de mayo en Valladolid, España, y del 5 al 7 de junio en Bordeaux, Francia. Ambas tendrán TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus.

“Tenemos mucho para analizar tras ver el recorrido de los primeros torneos, y ahora estas finales. Este año era ideal para buscar nuevos jugadores y continuar desarrollando un equipo competitivo de cara al 2027, ya que será exigente al tener la clasificación olímpica y el ranking panamericano”, dijo Santiago Gómez Cora, head coach del seleccionado masculino.

El SVNS World Championship

Cuenta con la participación de 12 seleccionados masculinos y 12 femeninos: 8 que participaron del SVNS Series más los 4 que clasificaron del SVNS 2.

Se consagrará campeón el equipo que más puntos sume concluidas las 3 etapas: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de mayo) y Bordeaux (5 al 7 de junio).

En la temporada que viene, los primeros 8 equipos de cada categoría disputarán el SVNS Series, mientras que los últimos 4 buscarán la clasificación mediante los torneos del SVNS 2.

Dos posibles debutantes de Los Pumas 7s

De los 14 convocados, se destaca la presencia de dos posibles debutantes como lo son Mateo Fossati (Belgrano Athletic) y Timoteo Silva (SIC). Por su parte, Joaquín Pellandini, tras su operación en uno de sus hombros, y Santiago Mare, molestia en una de sus rodillas, no serán parte de la nómina que viaje a Europa.

55078629530_d8125b76fa_k Lucho González es el hombre de quiebre de Los Pumas 7s.

Al respecto, Gómez Cora indicó: “Tenemos la posibilidad de contar con dos jugadores nuevos en el plantel y podemos verlos antes de la pretemporada del próximo año. Venían entrenando con nosotros en Casa Pumas y ahora podremos verlos en acción para analizar y entender qué ajustar para continuar con el rodaje de cara al 2028”.

El plantel de Los Pumas 7s

ÁLVAREZ, Santiago

ARRIETA, Martiniano

BATAC, Juan Patricio

BAZÁN VÉLEZ, Lautaro

DE HARO, Pedro

DUBUC, Sebastián

FOSSATI, Mateo

GONZÁLEZ, Luciano

GRAZIANO, Matteo

MONETA, Marcos

PÉREZ PARDO, Gregorio

VERA FELD, Santiago

ZANGARA, Santino

Los Pumas 7s en el Seven de Valladolid

Grupo A: Sudáfrica, Australia, Kenia y Gran Bretaña

Grupo B: Argentina, Nueva Zelanda, Uruguay y Alemania

Grupo C: España, Fiji, Francia y Estados Unidos.

El fixture para Argentina

Viernes 29 de mayo

06:06 hs. vs Alemania

10:35 hs. vs Uruguay

Sábado 30 de mayo

07:39 hs vs Nueva Zelanda

Las Yaguaretés para viajar a Europa

Las Yaguaretés, dirigidas por Nahuel García buscarán quedar entre los ocho mejores seleccionados de la temporada para soñar con el Circuito Mundial en 2026/2027. En la nómina de 14 jugadores aparece Yamila González, quien buscará debutar con la camiseta argentina.

55207099786_ff29219d25_k Las Yaguaretés van por el ascenso al Circuito Mundial.

"El torneo en Hong Kong nos dejó un gran aprendizaje, el cual continuamos procesando para seguir creciendo y poder ser un equipo más competitivo en Valladolid y Bordeaux. El gran objetivo es quedar entre los ocho mejores equipos al final de la temporada y sabemos que para eso tenemos que mejorar en lo inmediato", dijo Nahuel García, head coachi del conjunto nacional femenino.

El plantel de Las Yaguaretés

BRÍGIDO, Virginia

DELGADO, Candela

DÍAZ, Malena

ESCALANTE, Cristal

GONZÁLEZ, Sofía

GONZÁLEZ, Yamila

IACARUSO, Francesca

LECUONA, Milagros

PADELLARO, Josefina

PEDROZO, Paula

REDING, Antonella

RODICH, Talía

TALADRID, María

VELÁZQUEZ, Ruth

Las Yaguaretés en el Seven de Valladolid

Grupo A: Nueva Zelanda, Japón, Brasil y Argentina

Grupo B: Australia, Estados Unidos, Fiji y Sudáfrica

Grupo C: Francia, Canadá, España y Gran Bretaña

El fixture para Argentina

Viernes 29 de mayo

6.50 hs. vs. Nueva Zelanda

11.02 hs. vs. Japón

Sábado 30 de mayo