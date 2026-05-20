Los Pumas 7s y Las Yaguaretés en el SVNS World Championship: fechas, rivales, TV y planteles confirmados

Los Pumas 7s y Las Yaguaretés ya tienen todo listo para viajar rumbo a Valladolid y Bordeaux, últimos destinos de la temporada del Circuito Mundial de seven.
Los Pumas 7s y Las Yaguaretés ya tienen todo listo para viajar rumbo a Valladolid y Bordeaux, últimos destinos de la temporada del Circuito Mundial de seven
Los Pumas 7s y Las Yaguaretés ya tienen todo listo para viajar rumbo a Valladolid y Bordeaux, últimos destinos de la temporada del Circuito Mundial de seven.
Las ciudades europeas serán las sedes de las últimas dos etapas del SVNS World Championship que comenzó en Hong Kong en abril con un segundo puesto para Los Pumas 7s, mientras que Las Yaguaretés finalizaron en el 11mo lugar.
Por tal motivo, ambos seleccionados confirmaron sus planteles para afrontar la recta final del certamen internacional del 29 al 31 de mayo en Valladolid, España, y del 5 al 7 de junio en Bordeaux, Francia. Ambas tendrán TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus.
“Tenemos mucho para analizar tras ver el recorrido de los primeros torneos, y ahora estas finales. Este año era ideal para buscar nuevos jugadores y continuar desarrollando un equipo competitivo de cara al 2027, ya que será exigente al tener la clasificación olímpica y el ranking panamericano”, dijo Santiago Gómez Cora, head coach del seleccionado masculino.
De los 14 convocados, se destaca la presencia de dos posibles debutantes como lo son Mateo Fossati (Belgrano Athletic) y Timoteo Silva (SIC). Por su parte, Joaquín Pellandini, tras su operación en uno de sus hombros, y Santiago Mare, molestia en una de sus rodillas, no serán parte de la nómina que viaje a Europa.
Al respecto, Gómez Cora indicó: “Tenemos la posibilidad de contar con dos jugadores nuevos en el plantel y podemos verlos antes de la pretemporada del próximo año. Venían entrenando con nosotros en Casa Pumas y ahora podremos verlos en acción para analizar y entender qué ajustar para continuar con el rodaje de cara al 2028”.
El plantel de Los Pumas 7s
El fixture para Argentina
Viernes 29 de mayo
Sábado 30 de mayo
Las Yaguaretés, dirigidas por Nahuel García buscarán quedar entre los ocho mejores seleccionados de la temporada para soñar con el Circuito Mundial en 2026/2027. En la nómina de 14 jugadores aparece Yamila González, quien buscará debutar con la camiseta argentina.
"El torneo en Hong Kong nos dejó un gran aprendizaje, el cual continuamos procesando para seguir creciendo y poder ser un equipo más competitivo en Valladolid y Bordeaux. El gran objetivo es quedar entre los ocho mejores equipos al final de la temporada y sabemos que para eso tenemos que mejorar en lo inmediato", dijo Nahuel García, head coachi del conjunto nacional femenino.
El plantel de Las Yaguaretés
El fixture para Argentina
Viernes 29 de mayo
Sábado 30 de mayo