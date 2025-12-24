Súper Rugby Américas: 13 mendocinos formarán parte de las 4 franquicias argentinas

En el nuevo equipo de Capibaras XV, en el Litoral, estará Juan Ignacio Rodríguez (Liceo) y Pampas XV, en Buenos Aires, anunció en la nómina a Federico Serpa (Los Tordos).

Bildosola Aitor Bildosola, otro experimentado en Dogos XV.

En el caso de Canedo y Serpa ambos están en el proceso para formar parte en 2026 de Los Pumitas y figuran en calidad de invitados.

Más allá de algunos que están lesionados (Tomás Bartolini y Tomás Duclós, entre otros) y otros que podrían ser contratados por los equipos de otros países, la numerosa presencia de jugadores mendocinos es un buen precedente para lo que podría ser la futura franquicia de la región de Cuyo, proyectada para 2027.

Dos ex Pumas en el Súper Rugby Américas 2026

Entre los jugadores anunciados este miércoles, sobresalen los experimentados Santiago Cordero y Matías Orlando, en Pampas XV y Tarucas, respectivamente.

Las 4 franquicias argentinas iniciarán la pretemporada entre el 12 y el 15 de enero y un mes más tarde, el 14 de febrero, comenzará la competencia profesional del rugby del continente.