Súper Rugby Américas: 13 mendocinos formarán parte de las 4 franquicias argentinas

La UAR y las 4 franquicias argentinas anunciaron en forma conjunta este miércoles los planteles para la edición 2026 del Súper Rugby Américas y entre los convocados hay 13 jugadores mendocinos.
Dogos XV, campeón en 2024 y finalista en las últimas 3 ediciones, anunció la presencia de Aitor Bildosola (Los Tordos), Agustín Gozálves, Tomás Gómez, Genaro Podestá, Juan Martín Hernández (Marista), Ernesto Giúdice y Tomás Canedo (Mendoza RC).
En Tarucas, la franquicia tucumana, estarán Juan Manuel Vivas (Los Tordos), Facundo Cardozo (Teqüé), Luciano Asevedo (Liceo) y Agustín Sarelli (Marista).
En el nuevo equipo de Capibaras XV, en el Litoral, estará Juan Ignacio Rodríguez (Liceo) y Pampas XV, en Buenos Aires, anunció en la nómina a Federico Serpa (Los Tordos).
En el caso de Canedo y Serpa ambos están en el proceso para formar parte en 2026 de Los Pumitas y figuran en calidad de invitados.
Más allá de algunos que están lesionados (Tomás Bartolini y Tomás Duclós, entre otros) y otros que podrían ser contratados por los equipos de otros países, la numerosa presencia de jugadores mendocinos es un buen precedente para lo que podría ser la futura franquicia de la región de Cuyo, proyectada para 2027.
Entre los jugadores anunciados este miércoles, sobresalen los experimentados Santiago Cordero y Matías Orlando, en Pampas XV y Tarucas, respectivamente.
Las 4 franquicias argentinas iniciarán la pretemporada entre el 12 y el 15 de enero y un mes más tarde, el 14 de febrero, comenzará la competencia profesional del rugby del continente.