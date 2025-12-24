Lucas Blondel rompió el silencio tras los dichos de Morena Beltrán y su difícil año en Boca

Lucas Blondel rompió el silencio tras ser borrado en Boca

Al ser consultado sobre cómo atravesó un semestre sin ser considerado por el cuerpo técnico, Lucas Blondel manifestó: "Es la parte más difícil para un jugador, el no sentirse útil. Una parte bastante complicada. El jugador quiere darle algo al equipo, sentir que, no sé si lo necesitan, pero que importa".

Como no podía ser de otra manera, sobre todo por los rumores que circulan en el mundo Boca, el ex Tigre se refirió a su relación con Morena Beltrán: “Desde el primer momento que empezamos a salir, yo sabía que si la rompía era por ella y si jugaba mal, era por ella. Es así. Es ‘che, este no se puede mover porque no lo deja moverse’ o es ‘Si la está rompiendo, veo que bien lo tiene’”.

“Intento no darle la importancia que no tiene. Yo estoy muy tranquilo con mi forma de ser, con mi forma de tomarme las cosas o de entrenarme. Yo he jugado bien y he jugado mal, pero siempre intentando hacer lo mejor. Hay un montón de cosas que son injustas y que no me gusta que se digan, primero y principal por ella, pero intento no darle más importancia de la que tiene”, sumó Blondel.

Para culminar, el por ahora hombre de Boca sentenció: “Yo creo que se armó una bola detrás de no gustarle a un entrenador o de que el entrenador considere que hay dos jugadores que están mejor que yo. Yo sé que a partir de que salimos es inevitable que no se la haga parte a ella. Uno, obvio quiere que se la haga parte en el momento que va bien, pero bueno es así. Al ser conocida es como la más fácil. Son las reglas del juego, es así, y nosotros elegimos esto”.