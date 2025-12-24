Lucas Blondel rompió el silencio tras los dichos de Morena Beltrán y su difícil año en Boca

Luego de una temporada para el olvido, ya que su último partido en la Primera de Boca fue a mediados del mes de mayo, Lucas Blondel rompió el silencio. El lateral derecho lo hizo luego de las declaraciones de su pareja, Morena Beltrán.
Lucas Blondel difícilmente siga en Boca luego de un semestre sin jugar en Primera. En las últimas horas, el futbolista rompió el silencio
La periodista deportiva había asegurado que: "Toti Pasman dijo que él no jugaba por el vínculo que tiene conmigo, pero es inchequeable, incomprobable. Lo cierto es que Lucas está en el club desde mediados de 2023 y este es su quinto entrenador".
"Estos últimos meses fueron más difíciles. Es complicado ver a alguien entregarse tanto y notar que del otro lado no se valora", sumó en su charla con Somos Unbox.
Al ser consultado sobre cómo atravesó un semestre sin ser considerado por el cuerpo técnico, Lucas Blondel manifestó: "Es la parte más difícil para un jugador, el no sentirse útil. Una parte bastante complicada. El jugador quiere darle algo al equipo, sentir que, no sé si lo necesitan, pero que importa".
Como no podía ser de otra manera, sobre todo por los rumores que circulan en el mundo Boca, el ex Tigre se refirió a su relación con Morena Beltrán: “Desde el primer momento que empezamos a salir, yo sabía que si la rompía era por ella y si jugaba mal, era por ella. Es así. Es ‘che, este no se puede mover porque no lo deja moverse’ o es ‘Si la está rompiendo, veo que bien lo tiene’”.
“Intento no darle la importancia que no tiene. Yo estoy muy tranquilo con mi forma de ser, con mi forma de tomarme las cosas o de entrenarme. Yo he jugado bien y he jugado mal, pero siempre intentando hacer lo mejor. Hay un montón de cosas que son injustas y que no me gusta que se digan, primero y principal por ella, pero intento no darle más importancia de la que tiene”, sumó Blondel.
Para culminar, el por ahora hombre de Boca sentenció: “Yo creo que se armó una bola detrás de no gustarle a un entrenador o de que el entrenador considere que hay dos jugadores que están mejor que yo. Yo sé que a partir de que salimos es inevitable que no se la haga parte a ella. Uno, obvio quiere que se la haga parte en el momento que va bien, pero bueno es así. Al ser conocida es como la más fácil. Son las reglas del juego, es así, y nosotros elegimos esto”.