Toma aire antes de ver a Melissa Sue Anderson, a 40 años de La familia Ingalls

Mary Ingalls.jpg Melissa Sue Anderson en "La Familia Ingalls".

¿Qué fue de la vida de Melissa Sue Anderson?

Melissa Sue Anderson comenzó a trabajar a temprana edad en anuncios publicitarios para la televisión, pero su gran oportunidad llegó cuando consiguió el papal de Mary en "La familia Ingalls". Luego, la actriz formó parte del elenco de "Which Mother Is Mine?" (1979).

Su carrera continuó en 1981, cuando interpretó a Virginia en el filme de terror "Happy Birthday to Me", y desde aquel entonces solo ha realizado participaciones menores en algunas series de televisión. En cuanto al ámbito personal, Melissa Sue Anderson está casada con Michael Sloan y tienen dos hijos, Piper (nacida en febrero de 1991) y Griffin (nacido en junio de 1996).

Melissa Sue Anderson.jpg

Actualmente, Melissa Sue Anderson y su familia viven en Montreal (Quebec, Canadá) y hace un par de años escribió sus memorias en un libro llamado "The Way I See It", donde menciona algunas anécdotas de su trabajo en "La familia Ingalls".