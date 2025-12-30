No hay ninguna duda de que una de las series de televisión más recordadas de todos los tiempos es "La familia Ingalls", la cual también se conoce con el nombre de "La casa en la pradera". La misma estuvo al aire desde 1974 hasta 1983, y hasta el día de hoy sigue cosechando fanáticos a nivel mundial.
Toma aire antes de ver a Melissa Sue Anderson, a 40 años de La familia Ingalls
Melissa Sue Anderson interpretó el personaje de Mary Ingalls en la serie de televisión "La familia Ingalls"
La serie surgió como creación y producción de Michael Landon (quien interpretó el papel de Charles Ingalls), pero sin dudas muchos recuerdan con cariño al personaje de Mary Ingalls, la hija mayor del matrimonio Ingalls.
Mary Ingalls estuvo interpretada por Melissa Sue Anderson, y este personaje fue sin dudas uno de los que más sufrió en la trama, ya que a temprana edad perdió la vista. Gracias a este papel Melissa Sue Anderson incluso llegó a ganar un premio Emmy como Mejor Actriz.
¿Qué fue de la vida de Melissa Sue Anderson?
Melissa Sue Anderson comenzó a trabajar a temprana edad en anuncios publicitarios para la televisión, pero su gran oportunidad llegó cuando consiguió el papal de Mary en "La familia Ingalls". Luego, la actriz formó parte del elenco de "Which Mother Is Mine?" (1979).
Su carrera continuó en 1981, cuando interpretó a Virginia en el filme de terror "Happy Birthday to Me", y desde aquel entonces solo ha realizado participaciones menores en algunas series de televisión. En cuanto al ámbito personal, Melissa Sue Anderson está casada con Michael Sloan y tienen dos hijos, Piper (nacida en febrero de 1991) y Griffin (nacido en junio de 1996).
Actualmente, Melissa Sue Anderson y su familia viven en Montreal (Quebec, Canadá) y hace un par de años escribió sus memorias en un libro llamado "The Way I See It", donde menciona algunas anécdotas de su trabajo en "La familia Ingalls".