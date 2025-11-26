Jockey le ganó a Independiente Rivadavia y jugará con Talleres la final del Clausura de futsal

El Bautista Gargantini fue el escenario de una apasionante semifinal en la élite del futsal mendocino. Independiente Rivadavia, que sumó su primera estrella (y a nivel nacional), recibió a Jockey, campeón del mundo.
Jockey impuso toda su experiencia ante Independiente Rivadavia, en el Gargantini, y definirá el título del Torneo Clausura frente a Andes Talleres.
El Burrero tiró a la baldosa toda su experiencia en este tipo de partidos y se impuso ante la Lepra por 2-1. En la Catedral hubo un tremendo marco de público, acorde a la ocasión.
Independiente Rivadavia lo empezó ganando 1-0 gracias al gol de Farid Adid. Cuando el reloj marcaba 11 minutos de la primera etapa, Facundo López realizó una tremenda apilada por la izquierda y asistió al 10, que la empujó en soledad por el segundo palo.
Jockey, que había tenido un tiro en el palo y dos en el travesaño, llegó a la igualdad a falta de cuatro minutos para el final. Luego de un rebote en la bomba, el balón le quedó a Gianluca Comandino, que tocó atrás para la llegada de Nicolás Díaz, quien definió entre las piernas del último marcador leproso. Y así terminó la primera etapa, con una paridad que se tradujo en el tanteador.
En el complemento, la primera fue para Independiente Rivadavia. Adid definió ante la salida del arquero, pero la pelota pegó en el travesaño.
El Burrero, acostumbrado a jugar este tipo de encuentros, aprovechó uno de los pocos errores del Azul. A los 7’ Enzo Lillo definió ante la salida del arquero local. La fortuna, esta vez, le sonrió a la visita.
Cuando se iba a fuera, la pelota pegó en el cuero de Enzo Ahumada, pegó en el palo y terminó ingresando al arco defendido por Mariano Ghellinaza.
Los minutos pasaron, la Lepra buscó por todos los medios, pero el tanto del empate que llevara las cosas al alargue nunca llegó.
Jockey festejó en el Parque y sacó boleto para la final del próximo sábado. El duelo por el título será ante Andes Talleres, el sábado, desde las 21. El escenario elegido es el Arena Aconcagua y la transmisión estará a cargo de DeporTV