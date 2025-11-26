Jockey le ganó a Independiente Rivadavia y jugará con Talleres la final del Clausura de futsal

Jockey, que había tenido un tiro en el palo y dos en el travesaño, llegó a la igualdad a falta de cuatro minutos para el final. Luego de un rebote en la bomba, el balón le quedó a Gianluca Comandino, que tocó atrás para la llegada de Nicolás Díaz, quien definió entre las piernas del último marcador leproso. Y así terminó la primera etapa, con una paridad que se tradujo en el tanteador.

Jockey lo ganó en la segunda parte

En el complemento, la primera fue para Independiente Rivadavia. Adid definió ante la salida del arquero, pero la pelota pegó en el travesaño.

Futsal

El Burrero, acostumbrado a jugar este tipo de encuentros, aprovechó uno de los pocos errores del Azul. A los 7’ Enzo Lillo definió ante la salida del arquero local. La fortuna, esta vez, le sonrió a la visita.

Cuando se iba a fuera, la pelota pegó en el cuero de Enzo Ahumada, pegó en el palo y terminó ingresando al arco defendido por Mariano Ghellinaza.

Los minutos pasaron, la Lepra buscó por todos los medios, pero el tanto del empate que llevara las cosas al alargue nunca llegó.

Jockey festejó en el Parque y sacó boleto para la final del próximo sábado. El duelo por el título será ante Andes Talleres, el sábado, desde las 21. El escenario elegido es el Arena Aconcagua y la transmisión estará a cargo de DeporTV