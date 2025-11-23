Futsal: Andes Talleres se metió en la gran final y espera rival

El torneo Clausura de futsal masculino ya tiene un finalista confirmado y espera por su rival en el esperado choque decisivo por la corona. Andes Talleres, campeón vigente, es el primer clasificado y espera rival que saldrá del choque de la demorada semi entre Jockey Club e Independiente Rivadavia.
Andes Talleres está en la última parada luego de eliminar en semifinales a un durísimo rival como Alemán. Román Zuñiga, y Rodrigo Tejero marcaron para el Matador, mientras que Juan Cruz March lo hizo para el Teutón. Con el triunfo, los de Pablo Stahringer aseguraron su lugar en la gran final y van por el bicampeonato.
Del otro lado del cuadro, recién se jugaron los cuartos de final. Como Don Orione postergó sus encuentros por estar disputando el Trofeo de Campeones en Comodoro Rivadavia, los cruces se jugaron recién en la noche del viernes. Jockey Club le ganó a San Martín por un amplio y demoledor 7 a 1 con goles de Facu Torres (2), Franco Ahumada (3). Lolo Pawloski y Tomás Herrero y quiere cerrar un semestre perfecto tras los títulos en Copa Mendoza y División de Honor.
Su rival en semis será el sorprendente Independiente Rivadavia, otro de enorme año: la Lepra se acopla a lo que hace el primer equipo de fútbol y sigue ganando. Metió título nacional con la Copa de Oro y ahora eliminó a Don Orione en los penales tras un tremendo 3 a 3 para meterse en el top cuatro.
Semi del torneo Clausura confirmada
Independiente Rivadavia vs Jockey Club (21 hs en cancha de la Lepra).
La gran final y una sede especial
La gran definición del torneo Clausura se jugará en el estadio Aconcagua Arena, un imponente estadio. Como ya ocurrió en otras definiciones, la corona masculina se disputará en ese escenario el próximo sábado en horario a confirmar.
El femenino tiene final definida
El torneo de mujeres de Primera División de futsal también sentenció a sus clasificados a la final: Cementista le ganó 3 a 1 a San José y sacó boleto a la defensa del título, enfrentando en la gran final a Jockey Club (eliminó a Pacífico). Se reedita la misma definición que en el torneo Apertura.