Futsal: Andes Talleres se metió en la gran final y espera rival

Su rival en semis será el sorprendente Independiente Rivadavia, otro de enorme año: la Lepra se acopla a lo que hace el primer equipo de fútbol y sigue ganando. Metió título nacional con la Copa de Oro y ahora eliminó a Don Orione en los penales tras un tremendo 3 a 3 para meterse en el top cuatro.

futsal Martín Cusa jugó su último partido en Jockey Club. Al término del torneo, la leyenda del Burrero se retirará. Valentín Kark

Semi del torneo Clausura confirmada

Independiente Rivadavia vs Jockey Club (21 hs en cancha de la Lepra).

La gran final y una sede especial

La gran definición del torneo Clausura se jugará en el estadio Aconcagua Arena, un imponente estadio. Como ya ocurrió en otras definiciones, la corona masculina se disputará en ese escenario el próximo sábado en horario a confirmar.

El femenino tiene final definida

El torneo de mujeres de Primera División de futsal también sentenció a sus clasificados a la final: Cementista le ganó 3 a 1 a San José y sacó boleto a la defensa del título, enfrentando en la gran final a Jockey Club (eliminó a Pacífico). Se reedita la misma definición que en el torneo Apertura.