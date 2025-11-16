Inicio Ovación Futsal futsal
A un paso

Futsal: Don Orione no pudo en la gran final y es subcampeón argentino

En una pareja definición, el Santo cayó con Telecentro Tacuarí de Misiones y terminó segundo en el debutante Trofeo de Campeones de futsal

Por UNO
Don Orione no pudo consagrarse en la primera edición del Trofeo de Campeones.

Don Orione no pudo consagrarse en la primera edición del Trofeo de Campeones.

Prensa Don Orione

Una final con final agónico, redundancia permitida. Don Orione no pudo coronar un enorme Trofeo de Campeones de futsal masculino en Comodoro Rivadavia porque perdió en el último partido contra Telecentro Tacuarí de Misiones en una final para el infarto definida en el último minuto de juego.

Luego de sortear cada instancia con un futsal de alto vuelo, a Don Orione le quedaba la gran final. El objetivo del Santo era darle a Mendoza un título inédito, en este debutante certamen que reunió al mejor equipo de cada provincia. Lamentablemente, ese minuto fatal lo dejó con las manos vacías.

El duelo fue parejo de principio a fin. Con pocas chances en los arcos y dos rivales que jugaron con dientes apretados pero no pudieron romper el cero. Tras una primera parte con tanteador nulo, el complemento no distó demasiado y tenía destino de tanda de penales.

Fue un minuto fatal para los mendocinos: sacó mal Borgna un lateral, Tacuarí repuso rápido, Verón recibió, giró por la izquierda y metió una asistencia que encontró a Toledo con un penal en movimiento que sepultó la ilusión de Don Orione.

Los misioneros se aferraron a la mínima ventaja, pero ventaja al fin, y se quedaron con el primer título del Trofeo de Campeones, la clasificación a la Intercontinental Cup y un jugoso premio de 5 millones de pesos.

El futsal local tiene dos semifinalistas definidos

El viernes hubo acción para la máxima categoría del futsal masculino, aunque de manera parcial: Andes Talleres mostró toda su jerarquía para golear a Villa Hipódromo por 5 a 2, mientras que Alemán eliminó a un picante Godoy Cruz gracias al triunfo 7 a 2. El cuadro se completará con los duelos pendientes entre Don Orione-Independiente Rivadavia y Jockey Club-San Martín.

Temas relacionados:

Más sobre Futsal

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas