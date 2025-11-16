Futsal: Don Orione no pudo en la gran final y es subcampeón argentino

Fue un minuto fatal para los mendocinos: sacó mal Borgna un lateral, Tacuarí repuso rápido, Verón recibió, giró por la izquierda y metió una asistencia que encontró a Toledo con un penal en movimiento que sepultó la ilusión de Don Orione.

Los misioneros se aferraron a la mínima ventaja, pero ventaja al fin, y se quedaron con el primer título del Trofeo de Campeones, la clasificación a la Intercontinental Cup y un jugoso premio de 5 millones de pesos.

El futsal local tiene dos semifinalistas definidos

El viernes hubo acción para la máxima categoría del futsal masculino, aunque de manera parcial: Andes Talleres mostró toda su jerarquía para golear a Villa Hipódromo por 5 a 2, mientras que Alemán eliminó a un picante Godoy Cruz gracias al triunfo 7 a 2. El cuadro se completará con los duelos pendientes entre Don Orione-Independiente Rivadavia y Jockey Club-San Martín.