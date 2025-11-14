Inicio Ovación Futsal Don Orione
A dos pasos de la gloria

Don Orione, entre los cuatro mejores del país en futsal: el inédito título puede darle a Mendoza

Instalado en semifinales, Don Orione quedó a dos pasos y va por la corona que le falta al exitoso futsal provincial

Don Orione quiere la primera edición del Trofeo de Campeones

El futsal de Mendoza tiene en puerta un nuevo objetivo, inédito hasta el momento. Don Orione avanza en el novedoso Trofeo de Campeones masculino que se realiza en Comodoro Rivadavia y quiere el título. El Santo ganó por goleada en cuartos de final y quedó a dos pasos de ser el mejor del país.

Cuba Libre de Rosario fue el rival para abrir la etapa de play offs del torneo, y claramente, no fue medida para el elenco provincial, que dominó de principio a fin. Contundente triunfo 6 a 0 para Don Orione con dos goles de Ignacio Gordillo, Agustín Padalino, Lucas Brasili, Tomás Rojo e Ignacio Álvarez.

La medida que avecina es picante: Don Orione jugará contra Magalles en semifinales, un histórico del futsal argentino. El duelo será desde las 18.30 en el Polideportivo Huergo. Del otro lado del cuadro se medirán La Banda de AESA (de Comodoro Rivadavia) contra Telencentro Tacuarí (de Misiones).

¿Qué es el Trofeo de Campeones?

El certamen nacional está debutando en el calendario de torneos de la Confederación. Hasta el momento, la División de Honor era lo máximo en el futsal argentino a nivel de clubes pero ahora se creó el Trofeo de Campeones. Dicho torneo enfrenta al mejor de cada provincia, un total de 12 elencos que van por la gloria en Comodoro Rivadavia.

Cuartos del futsal definidos

A nivel local, el Campeonato Clausura masculino de futsal ya tiene los cuartos de final armados, aunque por el momento sin fecha para jugarlos debido a la mencionada participación de Don Orione en el certamen nacional.

  • Andes Talleres vs Villa Hipódromo
  • San Martín vs Jockey Club
  • Don Orione vs Independiente Rivadavia
  • Godoy Cruz vs Alemán

Así quedaron los cruces femeninos del Clausura

  • Andes Talleres vs Villa Hipódromo
  • San Martín vs Jockey Club
  • Godoy Cruz vs Alemán
  • Don Orione vs Independiente Rivadavia

