Don Orione, entre los cuatro mejores del país en futsal: el inédito título puede darle a Mendoza

Cuba Libre de Rosario fue el rival para abrir la etapa de play offs del torneo, y claramente, no fue medida para el elenco provincial, que dominó de principio a fin. Contundente triunfo 6 a 0 para Don Orione con dos goles de Ignacio Gordillo, Agustín Padalino, Lucas Brasili, Tomás Rojo e Ignacio Álvarez.

La medida que avecina es picante: Don Orione jugará contra Magalles en semifinales, un histórico del futsal argentino. El duelo será desde las 18.30 en el Polideportivo Huergo. Del otro lado del cuadro se medirán La Banda de AESA (de Comodoro Rivadavia) contra Telencentro Tacuarí (de Misiones).