Futsal: Don Orione debutó con goleada en el Trofeo de Campeones

Don Orione, único representante de Mendoza en el torneo, arrancó perdiendo pero logró revertirlo con la paciencia y el ADN Santo que lo caracteriza: Agustín Paladino, Sarmiento y Lucas Brasili fueron los encargados de anotarse en la red y revertir la historia para irse al descanso con la ventaja parcial del 3 a 1.

En el complemento, Deportivo Esquina descontó y parecía ponerle pimienta al partido pero Don Orione, lejos de desenfocarse, apretó el acelerador y lo sacó adelante con sus figuras: doblete de Ignacio Álvarez y otro tanto de Paladino para encaminar un resultado que sería con goleada (Sandez y Moreyra, los restantes tantos).