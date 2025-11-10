Inicio Ovación Futsal Don Orione
Futsal: Don Orione debutó con goleada en el Trofeo de Campeones

En un arranque perfecto, el Santo goleó 8 a 2 a Deportivo Esquina de Corrientes y sueña en grande con ser el primer campeón del novedoso certamen

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Don Orione ganó y empezó con el pie derecho en el Nacional de futsal.

El novedoso Trofeo de Campeones de futsal masculino arrancó de manera inmejorable para Don Orione. El Santo pisó fuerte en el estreno del certamen nacional que se realiza en Comodoro Rivadavia con una holgada victoria sobre Deportivo Esquina de Corrientes por 8 a 2.

Don Orione, único representante de Mendoza en el torneo, arrancó perdiendo pero logró revertirlo con la paciencia y el ADN Santo que lo caracteriza: Agustín Paladino, Sarmiento y Lucas Brasili fueron los encargados de anotarse en la red y revertir la historia para irse al descanso con la ventaja parcial del 3 a 1.

En el complemento, Deportivo Esquina descontó y parecía ponerle pimienta al partido pero Don Orione, lejos de desenfocarse, apretó el acelerador y lo sacó adelante con sus figuras: doblete de Ignacio Álvarez y otro tanto de Paladino para encaminar un resultado que sería con goleada (Sandez y Moreyra, los restantes tantos).

Cerrada la primera fecha, Don Orione ya piensa en lo que viene y lo que viene es ni más ni menos que el partido chivo de la zona: La Banda de AESA de Comodoro Rivadavia, el equipo local. Luego, cerrará la fase de grupos contra Club Social Lynch de Metropolitana con la premisa de meterse en las semis.

Cuartos del futsal definidos

A nivel local, el Campeonato Clausura masculino de futsal ya tiene los cuartos de final armados, aunque por el momento sin fecha para jugarlos debido a la mencionada participación de Don Orione a nivel nacional:

  • Andes Talleres vs Villa Hipódromo
  • San Martín vs Jockey Club
  • Don Orione vs Independiente Rivadavia
  • Godoy Cruz vs Alemán

Así quedaron los cruces femeninos del Clausura

  • Andes Talleres vs Villa Hipódromo
  • San Martín vs Jockey Club
  • Godoy Cruz vs Alemán
  • Don Orione vs Independiente Rivadavia

