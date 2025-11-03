Futsal: Jockey Club y Pacífico se coronaron en la Copa Mendoza
En un domingo de finales, el Burrero y el Pepe festejaron en una nueva edición de la Copa Mendoza de futsal
Por UNO
El futsal de Mendoza empieza a cerrar un semestre repleto de emociones. La Copa Mendoza bajó el telón este domingo en el Vicente Polimeni con las finales en ambas categorías, consagrando a Jockey Club y Pacífico en masculino y femenino, respectivamente.
Jockey Club sigue dulce y sumó otra estrella tras coronarse en la División de Honor. El eterno Martín Cusa y Peque Ahumada marcaron los tantos del 2 a 1 sobre San Martín (Di Paola había igualado transitoriamente) para darle un nuevo título al conjunto del Barrio San Ignacio, que irá por el triplete en el desenlace del torneo Clausura.
El femenino también definió el mismo certamen. En un duelo cerrado, Club General San Martín Pacífico derrotó por la mínima a Regatas con el gol de Morena Suárez en la primera mitad y se quedó con el título. El Pepe, histórico de la rama de mujeres, volvió a dar una vuelta olímpica tras algunos años de ausencia debido a las partidas de sus referentes.
Don Orione va por el Trofeo de Campeones de futsal
Del 10 al 15 de noviembre, Comodoro Rivadavia se viste de gala para recibir el Trofeo de Campeones de futsal masculino. La primera edición reúne al mejor equipo de cada Federación del país y tendrá en Don Orione el representante de Mendoza.
El Santo integra el grupo A junto a Club Social Lynch (Metropolitana), Deportivo Esquina (Corrientes) y La Banda de Aesa (Comodoro Rivadavia). En la zona "B" aparecen Telecentro Tacuarí, Gymnas, Franjeados y Deportivo Cachito, mientras que en la "C" se encuentran Drink Team, Cuba Libre, Casa Magallanes y Defensores del Oeste.