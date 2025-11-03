Futsal: Jockey Club y Pacífico se coronaron en la Copa Mendoza

Jockey Club sigue dulce y sumó otra estrella tras coronarse en la División de Honor. El eterno Martín Cusa y Peque Ahumada marcaron los tantos del 2 a 1 sobre San Martín (Di Paola había igualado transitoriamente) para darle un nuevo título al conjunto del Barrio San Ignacio, que irá por el triplete en el desenlace del torneo Clausura.

El femenino también definió el mismo certamen. En un duelo cerrado, Club General San Martín Pacífico derrotó por la mínima a Regatas con el gol de Morena Suárez en la primera mitad y se quedó con el título. El Pepe, histórico de la rama de mujeres, volvió a dar una vuelta olímpica tras algunos años de ausencia debido a las partidas de sus referentes.