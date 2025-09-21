Inicio Ovación Futsal Jockey
En la cima del país

Jockey Club se consagró campeón de la División de Honor de futsal

Con un enorme trabajo colectivo, Jockey Club le ganó al local Transporte Wenu de Esquel 4 a 1 y sumó su cuarta estrella nacional. Salud.

Por UNO
Futsal de Primera

Sonríe el Barrio San Ignacio, porque de ahí salió un nuevo campeón, como reza el hit que suena desde calle Montes de Oca hasta la mismísima Esquel. Allá a lo lejos, Jockey Club logró el título nacional de División de Honor masculino de futsal, consagrándose como el mejor del país.

Luego de dejar en el camino a los mendocinos Cementista (cuartos) y Andes Talleres (semis), el duelo por la corona fue ante el local Transporte Wenu. Con todo el escenario adverso, el Burrero jugó una enorme final y lo resolvió mucho más rápido de lo imaginado en la antesala.

futsal
Mart&iacute;n Cusa alz&oacute; su segunda Divisi&oacute;n de Honor con Jockey Club.

Martín Cusa alzó su segunda División de Honor con Jockey Club.

Pegó primero Jockey Club, silenciando el estadio Municipal: Peque Ahumada, una de las grandes apariciones del futsal mendocino, remató, y desvío mediante, incrustó la pelota en el arco rival para el 1 a 0. Rápidamente, una contra perfecta estiró la ventaja por el gol en contra de Paul Crespo.

Con la ventaja a su favor, el elenco mendocino manejó los tiempos y el ritmo del partido. La desesperación del local le nubló las ideas, aunque encontró un descuento aislado que duró poco. Ni esa ráfaga del 1-2 complicó el panorama: Comandini volvió a estirar la distancia y el Pela Torres sentenció la historia con un letal 4 a 1.

Adiós a Martín Cusa, el gran capitán de Jockey Club

Una vez terminada la gran final, el emblema del Burrero, Martín Cusa, confirmó su retiro tras casi 20 años defendiendo la camiseta de sus amores: "Es el momento del final. Voy a seguir ligado al Jockey Club, de eso no hay dudas, pero viene una enorme camada de chicos y es el momento de ellos".

Como jugador, el 5 logró dos Divisiones de Honor, un Mundial de Clubes, seis Campeonatos Argentinos con la Selección de Mendoza más títulos locales y de Copa Mendoza.

Los títulos de División de Honor de Jockey Club

  • Mendoza 1995
  • Misiones 1997
  • Mendoza 2023
  • Esquel 2025

Clubes mendocinos con más títulos de División de Honor

  1. Regatas 5
  2. Jockey Club 4
  3. Andes Talleres 3
  4. Don Orione 1
  5. UnCuyo 1

