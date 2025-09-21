Jockey Club se consagró campeón de la División de Honor de futsal

Pegó primero Jockey Club, silenciando el estadio Municipal: Peque Ahumada, una de las grandes apariciones del futsal mendocino, remató, y desvío mediante, incrustó la pelota en el arco rival para el 1 a 0. Rápidamente, una contra perfecta estiró la ventaja por el gol en contra de Paul Crespo.

Con la ventaja a su favor, el elenco mendocino manejó los tiempos y el ritmo del partido. La desesperación del local le nubló las ideas, aunque encontró un descuento aislado que duró poco. Ni esa ráfaga del 1-2 complicó el panorama: Comandini volvió a estirar la distancia y el Pela Torres sentenció la historia con un letal 4 a 1.

Adiós a Martín Cusa, el gran capitán de Jockey Club

Una vez terminada la gran final, el emblema del Burrero, Martín Cusa, confirmó su retiro tras casi 20 años defendiendo la camiseta de sus amores: "Es el momento del final. Voy a seguir ligado al Jockey Club, de eso no hay dudas, pero viene una enorme camada de chicos y es el momento de ellos".

Como jugador, el 5 logró dos Divisiones de Honor, un Mundial de Clubes, seis Campeonatos Argentinos con la Selección de Mendoza más títulos locales y de Copa Mendoza.

Los títulos de División de Honor de Jockey Club

Mendoza 1995

Misiones 1997

Mendoza 2023

Esquel 2025

Clubes mendocinos con más títulos de División de Honor