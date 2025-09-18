Inicio Ovación Futsal futsal
Esquel

Futsal: Regatas dejó vacante la corona y hay cuatro mendocinos en cuartos de División de Honor

El campeón vigente quedó eliminado junto con Alemán, mientras que hay un póker de esperanzas rumbo al título nacional de futsal.

Por UNO
La División de Honor entró en su recta final y se busca campeón de futsal nacional masculino. Es que Regatas, el vigente ganador del certamen, quedó eliminado tempranamente y ahora hay cuatro equipos de Mendoza que van por esa corona vacante en Esquel.

El plato fuerte lo dirimieron Regatas y Godoy Cruz, en el duelo de provinciales. Show de goles, palo y palo y emociones varias regalaron el Tomba y el Lago, con un partido que terminó en un infartarte 5 a 5 que tuvo que definirse en los penales. Ahí, el Expreso fue más efectivo y se metió en la siguiente ronda gracias al triunfo 3 a 2.

Una foto que no podrá repetirse: Regatas eliminado en DH de futsal.

Por la misma vía quedó eliminado Alemán, el otro mendocino que hay que tachar de la lista. El Teutón arrancó mal contra Los Gordos de Mar del Plata y se puso abajo 2 a 0. Reaccionó, lo fue a buscar y lo terminó empatando para llevar el duelo a la tanda de penales, donde cayó 3 a 2.

Las otras buenas noticias llegaron con Jockey Club, Cementista y Andes Talleres, los tres victoriosos. El Burrero derrotó a Magu con gritos de Lauletta, Batiz, Cusa y Torres y ahora se medirá contra el Poli, que dejó afuera al durísimo Flamengo de Comodoro Rivadavia 4 a 2.

El Matador fue el que menos zozobra pasó: arrancó abajo contra Tercer Tiempo 0-1 pero lo dio vuelta con un futsal de alto vuelo y ganó el encuentro por un contundente 5 a 2.

Cuartos de final de División de Honor

  • 15 hs Los Gordos vs Marantha.
  • 17 hs Andes Talleres vs MyL.
  • 19 hs Cementista vs Jockey Club.
  • 21 hs Godoy Cruz vs Transporte Wenu.

Don Orione apunta al Trofeo de Clubes campeones

El Santo no es parte de la actual División de Honor porque jugará por Mendoza en la plaza del nuevo torneo que incluyó la CAFS en el calendario: el Trofeo de Clubes campeones tendrá su primera edición en Comodoro Rivadavia en el mes de noviembre e incluirá al mejor de cada provincia.

