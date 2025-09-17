Futsal: Mendoza metió sus seis equipos en octavos de la División de Honor

Hoy será el turno del primero de los cuatro mata-mata, con un duelo más que especial que se roba todas las miradas: Regatas, el campeón vigente del certamen, chocará contra el Tomba, en el partido 100% mendocino (el resto va contra rivales de otras provincias).

Remarcamos el nivel provincial en el país y los números no mienten. En la fase de grupos de la División de Honor, los equipos mendocinos jugaron en total 18 partidos y el saldo es netamente en verde: 14 triunfos, solo dos empates y apenas dos derrotas (Jockey Club y Godoy Cruz).

Así se jugarán los octavos de final de la División de Honor

15 hs Maranatha vs Roller Center (Esquel).

15 hs Alemán vs Los Gordos (Trevelín).

vs Los Gordos (Trevelín). 17 hs Andes Talleres vs Tercer Tiempo (Esquel).

vs Tercer Tiempo (Esquel). 17 hs La Bomba vs LyM (Trevelín).

19 hs Jockey Club vs MAGU (Trevelín).

vs MAGU (Trevelín). 19 hs Cementista vs Flamengo (Esquel).

vs Flamengo (Esquel). 21 hs Transporte Wenu vs 70/30 (Esquel).

21 hs Regatas vs Godoy Cruz (Trevelín).

Argentina tiene zona para un Mundial histórico

En la órbita FIFA se viene un Campeonato Mundial inédito, ya que será el primero en futsal femenino de la historia. La cita será en Filipinas y arrancará el 21 de noviembre. La Selección argentina integrará zona con Marruecos, Polonia y el combinado local. Tamara Falconi, Ana Ontiveros, Mailén Romero y Cecilia Funes buscan su lugar en la lista final.