Futsal: Mendoza metió sus seis equipos en octavos de la División de Honor

Los equipos mendocinos tuvieron asistencia perfecta y sueñan en el futsal nacional. Hoy arranca el mata-mata con los cruces de play offs.

Cementista se metió en octavos de la DH de futsal con puntaje perfecto.

El sueño está intacto, el poderío de Mendoza en el futsal nacional, también. Nuestra provincia sigue demostrando que en este deporte es potencia y metió todos sus representantes en octavos de final de la División de Honor masculina que se realiza en Esquel.

Andes Talleres, Alemán, Cementista, Regatas, Jockey Club y Godoy Cruz sacaron boleto para la instancia de play offs con otro dato más que alentador: cinco ganaron sus grupos, siendo el Tomba el único que avanzó como segundo de la zona (perdió la última fecha ante Transporte Wenu de Esquel).

Hoy será el turno del primero de los cuatro mata-mata, con un duelo más que especial que se roba todas las miradas: Regatas, el campeón vigente del certamen, chocará contra el Tomba, en el partido 100% mendocino (el resto va contra rivales de otras provincias).

Remarcamos el nivel provincial en el país y los números no mienten. En la fase de grupos de la División de Honor, los equipos mendocinos jugaron en total 18 partidos y el saldo es netamente en verde: 14 triunfos, solo dos empates y apenas dos derrotas (Jockey Club y Godoy Cruz).

Así se jugarán los octavos de final de la División de Honor

  • 15 hs Maranatha vs Roller Center (Esquel).
  • 15 hs Alemán vs Los Gordos (Trevelín).
  • 17 hs Andes Talleres vs Tercer Tiempo (Esquel).
  • 17 hs La Bomba vs LyM (Trevelín).
  • 19 hs Jockey Club vs MAGU (Trevelín).
  • 19 hs Cementista vs Flamengo (Esquel).
  • 21 hs Transporte Wenu vs 70/30 (Esquel).
  • 21 hs Regatas vs Godoy Cruz (Trevelín).

Argentina tiene zona para un Mundial histórico

En la órbita FIFA se viene un Campeonato Mundial inédito, ya que será el primero en futsal femenino de la historia. La cita será en Filipinas y arrancará el 21 de noviembre. La Selección argentina integrará zona con Marruecos, Polonia y el combinado local. Tamara Falconi, Ana Ontiveros, Mailén Romero y Cecilia Funes buscan su lugar en la lista final.

