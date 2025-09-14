Inicio Ovación Futsal futsal
Esquel 2025

Futsal: los mendocinos arrancaron con todo en la División de Honor

En el primer día de competencia, nuestra provincia brilló con sus representantes en modo arrasador y prometen pelear por el título nacional de futsal.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Regatas

Regatas, vigente campeón, debutó con goleada.

Prensa Regatas

El domingo fue un gran día para los equipos mendocinos en la División de Honor masculina de futsal. En Esquel, nuestros representantes arrancaron con el pie derecho y prometen dar pelea en uno de los dos torneos más importantes a nivel nacional (el Trofeo de Clubes campeones es el otro).

Andes Talleres, Regatas, Cementista y Jockey Club debutaron con triunfos y goleadas, demostrando que son candidatos a estar en la discusión una vez más, algo que le ocurre a Mendoza cada vez que cruza la frontera para competir en el certamen que marque la agenda.

Cementista gole&oacute; y se anota como candidato en la DH de futsal.

Cementista goleó y se anota como candidato en la DH de futsal.

El Matador derrotó 4 a 1 a Roller Center de Caleta Olivia. Si bien el arranque fue parejo y chivo, sumado a una polémica actuación arbitral, el campeón provincial lo sacó adelante y lo ganó gracias a los tantos de Facundo Tejada, Juan Busso, Santiago Martínez y Tomás Civelli.

En simultáneo también lograron cantar victoria el Burrero y el Lago. Jockey Club no tuvo problemas en golear a El Pilar 8 a 2 con tantos de Comandini (por 3), Cusa (hizo 2), Fornies, Bernardelli y Lauletta, mientras que el campeón vigente ganó 3 a 0 (Marín, Corti y Romero).

En el segundo turno, Cementista no varió la ecuación y también tuvo un auspicioso estreno, goleando 6 a 1 a Argentinos del Sur. Álvarez, Miranda, Barbero, Ulloa y doblete de López, los tantos del Poli.

Alemán y Godoy Cruz cierran la jornada

En el turno de las 18 juegan los otros dos representantes de Mendoza que aguardan estreno. El Teutón jugará ante 70/30 de Comodoro Rivadavia, mientras que el Tomba se medirá ante Comercio.

Cementista, subcampeón femenino en la División de Honor femenina

El pasado viernes terminó en Comodoro Rivadavia la División de Honor de mujeres. Cementista terminó en el segundo puesto tras caer en la final por penales ante Las Galácticas de Corrientes. El equipo de Pérez tuvo también valla menos vencida y goleadora (Prieto). En tanto que Ujemvi quedó eliminado en cuartos de final.

