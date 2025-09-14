Futsal: los mendocinos arrancaron con todo en la División de Honor

El Matador derrotó 4 a 1 a Roller Center de Caleta Olivia. Si bien el arranque fue parejo y chivo, sumado a una polémica actuación arbitral, el campeón provincial lo sacó adelante y lo ganó gracias a los tantos de Facundo Tejada, Juan Busso, Santiago Martínez y Tomás Civelli.

En simultáneo también lograron cantar victoria el Burrero y el Lago. Jockey Club no tuvo problemas en golear a El Pilar 8 a 2 con tantos de Comandini (por 3), Cusa (hizo 2), Fornies, Bernardelli y Lauletta, mientras que el campeón vigente ganó 3 a 0 (Marín, Corti y Romero).

En el segundo turno, Cementista no varió la ecuación y también tuvo un auspicioso estreno, goleando 6 a 1 a Argentinos del Sur. Álvarez, Miranda, Barbero, Ulloa y doblete de López, los tantos del Poli.

Alemán y Godoy Cruz cierran la jornada

En el turno de las 18 juegan los otros dos representantes de Mendoza que aguardan estreno. El Teutón jugará ante 70/30 de Comodoro Rivadavia, mientras que el Tomba se medirá ante Comercio.

Cementista, subcampeón femenino en la División de Honor femenina

El pasado viernes terminó en Comodoro Rivadavia la División de Honor de mujeres. Cementista terminó en el segundo puesto tras caer en la final por penales ante Las Galácticas de Corrientes. El equipo de Pérez tuvo también valla menos vencida y goleadora (Prieto). En tanto que Ujemvi quedó eliminado en cuartos de final.