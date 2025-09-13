Inicio Ovación Futsal Cementista
Cementista perdió una final cerrada y es subcampeón de la División de Honor de futsal

Comunicaciones de Corrientes le ganó en los penales y Cementista no pudo lograr su primera División de Honor femenina.

En las puertas de la gloria. Ahí quedó Cementista, este enorme equipo que dio muestra de carácter y terminó cayendo en la tanda de penales luego de hacer un enorme torneo y una dignísima final. Comunicaciones de Corrientes le ganó y se quedó con la División de Honor femenina 2025 de futsal.

Con la caída de Ujemvi en cuartos de final, la corona quedó vacante y la esperanza de Mendoza era Cementista. Las chicas se metieron en la gran definición luego de derrotar al local JM de Comorodo Rivadavia y era favorito para lograr el primer puesto pero no su rival no se la hizo fácil.

El primer tiempo fue parejo y cerrado, casi sin diferencias. Los dos se estudiaron e intentaron lastimar pero ninguno pudo lograrlo. Por eso, el primer tiempo terminó empatado en cero, con todo el crédito abierto para la segunda mitad.

En el complemento aparecieron las emociones: pegó primero Comunicaciones por intermedio de Sonia Durán pero Cementista no bajó los brazos y lo fue a buscar, logrando la buscada igualdad. Presión alta, robo de Tieppo e igualdad de Durán.

Es más, las mendocinas pudieron ganarlo pero Luna Tucci desperdició un tiro castigo y el duelo se fue a los penales. En la tanda, Comunicaciones fue más efectivo y se dejó por un penal de diferencia el título tras un infartarte 4 a 3 para subirse a lo más alto del país.

Seis mendocinos van por la División de Honor masculina

Terminada la edición femenina en Comodoro Rivadavia, ahora será el turno de los varones en Esquel. Andes Talleres, Jockey Club, Cementista, Alemán, Godoy Cruz y Regatas (campeón defensor) serán los seis representantes provinciales que intentarán quedarse con la corona nacional.

