Cómo cuidar una planta de menta para que crezca en maceta y dure mucho más

menta Cultiva esta planta aromática en tu jardín. Imagen: Pexels.

Esta planta se distribuye en casi todo el mundo, así que, con los cuidados óptimos, puedes cultivarla en tu jardín. A continuación, te dejamos una guía para cuando plantes tu menta en maceta.

Como cuidar tu planta de menta

Esta planta crece lateralmente, por lo que es mejor colocarla en el suelo del jardín para permitir que crezca grande y densa. Sin embargo, si no tiene suficiente espacio, puede cultivarla en maceta.

Es importante conseguir un recipiente adecuado, porque allí es donde se desarrollará la planta. Como crece horizontalmente, lo ideal es optar por una maceta que tenga 20 cm de diámetro y 20 cm de profundidad. Además, hay que asegurarse de que tenga buen drenaje para que no se encharque el agua.

Asegúrese de colocar la menta en un área iluminada con sombra parcial o luz solar indirecta. Si bien puede tolerar un sitio con pleno sol, la clave es proporcionar algunas horas de sombra para evitar el estrés por calor y mantener su frescura.

planta de menta La menta crece mejor recibiendo sombra parcial. Imagen: Pexels.

Riega la menta regularmente para mantener el suelo húmedo, especialmente durante los meses cálidos. Evita tanto el exceso de agua como la sequedad prolongada, pues resultan perjudiciales para la planta.

En lo que respecta a la poda, es importante recortar la menta y mantenerla bajo control, porque sino se puede extender rápidamente invadiendo el jardín. La mejor época para podar la planta es a principios de la primavera, cuando el peligro de heladas ha pasado.

Teniendo en cuenta todas las recomendaciones, puedes cultivar una menta para disfrutar de su intenso aroma en el jardín. Además, puedes usar sus hojas para darle sabor a tus comidas.