Cementista se metió en la final de la División de Honor y va por otra estrella para Mendoza

Sin embargo, las campeonas mendocinas jugaron con el temple que las caracteriza y sacaron adelante un match que pintaba más duro de lo que Cementista lo hizo. Dámaris Prieto y Julieta Tieppo rompieron la paridad y las mendocinas se fueron al descanso con ventaja de dos.

JM salió con todo en el complemento, decidido a buscar la remontada pero el Poli dominó la ventaja y fue inteligente para liquidar el partido con el tanto de su capitana, Romina García. El 3 a 0 fue lapidario e irremontable para las locales, que lograron descontar, pero solo para la estadística.

Cementista va por una estrella buscada

El Poli ganó una serie dura y ahora va por el último paso para lograr el primer título en División de Honor femenina. Su rival será Las Galácticas, esta noche desde las 21. Mientras que por el tercer puesto jugarán JM vs Comunicaciones (desde las 19).

En caso de ganar, la corona nacional volverá para Mendoza, tal como lo logró Ujemvi en la temporada pasada. Así, seguiría siendo un 2025 soñado para el futsal provincial ya que Mendoza ganó los Argentinos de selecciones en primera masculino y femenino más el de C-20 masculino.