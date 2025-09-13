Adelanto exclusivo de ANSES: esta serían las fechas de pago para AUH en octubre

ANSES: estas serían las fechas de pago para AUH en octubre y este el monto

Las últimas horas fueron muy movidas para ANSES, y es que el organismo nacional conoció el porcentaje que deberá efectuar, como aumento, para los haberes de cada prestación social de cara al mes de octubre. La sorpresa surgió en el número final, el cual fue menor al que se especulaba.

De acuerdo al anuncio efectuado por el INDEC, la inflación del gobierno de Javier Milei, correspondiente al mes de agosto, fue del 1,9%. Este porcentaje es el mismo que el que recibieron los beneficiarios de ANSES como aumento en agosto, y se replicará, pero en octubre. Se esperaba que superara la barrera del 2%.

Con el porcentaje de aumento ya confirmado por ANSES, el monto para AUH pasará a ser de $117.274,67, y AUH con discapacidad será de $381.865,15. Mientras tanto, el valor de la Tarjeta Alimentar se mantendrá.

ANSES AUH aumento julio 2025 El calendario de pago de octubre recién será confirmado por ANSES, a días de inicios del nuevo mes.

A pesar de que falta una oficialización por parte de ANSES, se revelaron las fechas en las que el organismo nacional pagaría los haberes de AUH, iniciando el próximo 8 de octubre. Hay que recordar que la metodología es un grupo por día, con terminación por DNI.

ANSES continúa pagando septiembre a AUH: cuánto y cuándo cobran

En lo que respecta a la mensualidad sola de AUH, ANSES anunció que llegará en septiembre con un aumento del 1,90%, siendo superior al recibido durante agosto. Gracias a este incremento, lo que recibirá este grupo de beneficiarios será de $92.065,27, aunque este monto tiene un 20% menos, que es retenido por el ente nacional.

Las fechas en las que ANSES pagará a los beneficiarios de AUH y la Tarjeta Alimentar en septiembre son las siguientes: