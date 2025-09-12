ANSES y el Gobierno confirmaron el pago de una compensación económica hasta fin de año: quiénes la cobrarán

ANSES y el Gobierno confirmaron el pago de una compensación económica

La suma extra que pagará ANSES a los jubilados se trata de un bono de $70.000. Esta compensación económica se viene pagando desde hace más de un año y el Gobierno ha asegurado que hasta diciembre se seguirá abonando.

Según las razones expuestas por ANSES, el pago de este bono es para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. No obstante, solo lo reciben aquellos que cobran la mínima y no es considerado como parte de los haberes al momento de calcular los aguinaldos.

ANSES: cuándo se paga el bono a jubilados en septiembre

El bono de $70.000, según explicaron desde ANSES, se acredita junto a los haberes, por lo que comenzó a pagarse el lunes 8 de septiembre y ha seguido depositándose, según terminación del DNI. Este es el calendario de pago para aquellos que menos cobran de jubilación:

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

ANSES: ¿Habrá bono para jubilados en el 2026?

Desde ANSES explicaron que no está confirmado, ni descartado que haya un bono para jubilados en el 2026 y que se está esperando a que se trate el Presupuesto Nacional del año que viene, tanto para su confirmación como para saber el monto, ya que debería ser mayor a los $70.000 actuales.