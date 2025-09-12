ANSES y el Gobierno confirmaron el pago de una compensación económica hasta fin de año: quiénes la cobrarán

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el gobierno de Javier Milei confirmaron que el organismo abonará una compensación económica a uno de los sectores más castigados de la población.
Esta compensación económica, confirmada por ANSES, se trata del pago de un bono para jubilados, aunque no será para todos.
La suma extra que pagará ANSES a los jubilados se trata de un bono de $70.000. Esta compensación económica se viene pagando desde hace más de un año y el Gobierno ha asegurado que hasta diciembre se seguirá abonando.
Según las razones expuestas por ANSES, el pago de este bono es para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. No obstante, solo lo reciben aquellos que cobran la mínima y no es considerado como parte de los haberes al momento de calcular los aguinaldos.
El bono de $70.000, según explicaron desde ANSES, se acredita junto a los haberes, por lo que comenzó a pagarse el lunes 8 de septiembre y ha seguido depositándose, según terminación del DNI. Este es el calendario de pago para aquellos que menos cobran de jubilación:
Desde ANSES explicaron que no está confirmado, ni descartado que haya un bono para jubilados en el 2026 y que se está esperando a que se trate el Presupuesto Nacional del año que viene, tanto para su confirmación como para saber el monto, ya que debería ser mayor a los $70.000 actuales.