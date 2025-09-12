Tras el anuncio de aumento, ANSES reveló el monto de la Tarjeta Alimentar en octubre

ANSES: cuándo paga por la Tarjeta Alimentar en septiembre

ANSES comenzó con el pago de las mensualidades de septiembre el pasado lunes 8, y entre estas acreditaciones, aparece la de los titulares de AUH. Este grupo, además de su mensualidad, recibe el refuerzo extra de la Tarjeta Alimentar, que se acredita en conjunto.

Las fechas en las que ANSES pagará a los beneficiarios de AUH y la Tarjeta Alimentar en septiembre son las siguientes:

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Tarjeta-Alimentar.jpg La Tarjeta Alimentar varía el monto de acuerdo a la cantidad de hijos del beneficiario de ANSES.

ANSES y un nuevo aumento: en cuánto queda la Tarjeta Alimentar en octubre

La Tarjeta Alimentar es un bono que utiliza ANSES para reforzar los haberes de, exclusivamente, beneficiarios de AUH y AUE. Con ello, se intenta procurar una asistencia para los titulares de la prestación, en la compra de alimentos básicos y nutritivos.

El dato relevante de la Tarjeta Alimentar, es que ANSES paga de acuerdo a la cantidad de hijos que tiene el beneficiario social. A medida que más hijos tiene, mayor es el monto, teniendo en cuenta que se considera desde los 3 meses a los 17 años inclusive, para formar parte del cálculo.

A pesar de que en octubre el aumento de ANSES será del 1,9%, el incremento no impactará en el monto de la Tarjeta Alimentar, por lo que seguirá manteniendo el monto de hace ya casi un año.

Es por eso mismo que ANSES pagará los siguientes montos por la Tarjeta Alimentar en octubre: