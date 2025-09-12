Tras el anuncio de aumento, ANSES reveló el monto de la Tarjeta Alimentar en octubre

Los aumentos de ANSES impactan en los haberes de jubilados, pensionados y asignaciones sociales, pero también ocurre con determinados bonos. Tras la confirmación del incremento para octubre, las novedades surgieron en torno a la Tarjeta Alimentar.
AUH y AUE son los beneficiarios de ANSES que, además de cobrar la mensualidad, reciben un refuerzo económico exclusivo conocido como la Tarjeta Alimentar. El incremento recientemente confirmado es el centro de las consultas en relación con este bono, y es que buscan saber si sube el monto que paga más de acuerdo a la cantidad de hijos.
ANSES comenzó con el pago de las mensualidades de septiembre el pasado lunes 8, y entre estas acreditaciones, aparece la de los titulares de AUH. Este grupo, además de su mensualidad, recibe el refuerzo extra de la Tarjeta Alimentar, que se acredita en conjunto.
Las fechas en las que ANSES pagará a los beneficiarios de AUH y la Tarjeta Alimentar en septiembre son las siguientes:
La Tarjeta Alimentar es un bono que utiliza ANSES para reforzar los haberes de, exclusivamente, beneficiarios de AUH y AUE. Con ello, se intenta procurar una asistencia para los titulares de la prestación, en la compra de alimentos básicos y nutritivos.
El dato relevante de la Tarjeta Alimentar, es que ANSES paga de acuerdo a la cantidad de hijos que tiene el beneficiario social. A medida que más hijos tiene, mayor es el monto, teniendo en cuenta que se considera desde los 3 meses a los 17 años inclusive, para formar parte del cálculo.
A pesar de que en octubre el aumento de ANSES será del 1,9%, el incremento no impactará en el monto de la Tarjeta Alimentar, por lo que seguirá manteniendo el monto de hace ya casi un año.
Es por eso mismo que ANSES pagará los siguientes montos por la Tarjeta Alimentar en octubre: