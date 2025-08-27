Inicio Ovación Futsal futsal
Futsal: los mendocinos ya tienen zona para la División de Honor

Nueve equipos mendocinos van por el torneo más importante del país en el futsal masculino y femenino. Los grupos de cada uno, las fechas y los representantes.

Por UNO
Andes Talleres

Andes Talleres, candidato a la División de Honor de futsal.

El futsal activó su cuenta regresiva para la prestigiosa División de Honor, el torneo más importante del país. Nueve equipos mendocinos van por el gran anhelo contando varones y mujeres. Con sedes distintas y fechas cercanas, nuestra provincia intentará seguir por la senda de un soñado 2025.

Primero será el turno del femenino, que competirá en Comodoro Rivadavia, siempre tierra hostil. Del 7 al 12 de setiembre, un trío de elencos locales buscarán la gloria nacional: Ujemvi (actual campeón), Municipalidad de Maipú (campeón mundial) y Cementista (campeón mendocino).

Los rivales de los mendocinos en la División de Honor femenina

  • Grupo A: Cementista, Portuarias, Las Lobas Universitarias.
  • Grupo B: Municipalidad de Maipú, Comunicaciones, Italy, Comodoro FC.
  • Grupo C: Lala Gym, JM Futsal, Suela Caramelo y Las Galácticas.
  • Gruopo D: Ujemvi, Franjeadas, Juagareté, Dep. Rolando.

Seis mendocinos van por el sueño en la División de Honor masculina

Una semana más tarde será el turno de los varones quienes competirán del 14 al 20 de setiembre. La ciudad sureña de Esquel será la sede del torneo en el que dirán presente por Mendoza Regatas (vigente campeón), Club Alemán (último subcampeón nacional), Andes Talleres, Jockey Club, Cementista y Godoy Cruz.

Regatas, vigente campe&oacute;n masculino de Divisi&oacute;n de Honor.

Regatas, vigente campeón masculino de División de Honor.

  • Grupo A: Jockey Club, MyL (Comodoro Rivadavia), Atlético Neuquén (Paraná) y El Pilar FC (Santa Cruz).
  • Grupo D: Cementista, Tercer Tiempo (Comodoro Rivadavia), Argentinos del Sur (Ushuaia) y Club Social y Deportivo Del Campo (Esquel).
  • Grupo E: Andes Talleres, Roller Center (Santa Cruz), San Rafael Tenis Club y Banco Provinicial (Rosario).
  • Grupo F: Regatas, Magu Futsal (Santa Cruz), Halcones (Comodoro Rivadavia) y Social Zona Sud (Rosario).
  • Grupo G: Alemán, 70/30 (Comodoro Rivadavia), Deportivo Camioneros (Puerto Madyn) y San Martín (Río Grande),
  • Grupo H: Godoy Cruz, Transporte Wenu (Esquel), Comercio (Ushuaia) y Deportivo Pingüino (Río Grande).

El futsal mendocino y un 2025 demoledor

La temporada actual viene siendo perfecta para nuestra provincia a nivel nacional tanto para los clubes como para las selecciones. Mendoza ganó el torneo C-20 masculino más los mayores de varones y mujeres. Mientras que a nivel de clubes, Andes Talleres ganó en C-20, Jockey Club se coronó en C-17 y Municipalidad de Maipú ganó el Mundial de clubes femenino en Mar Chiquita.

