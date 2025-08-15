Futsal: la prestigiosa División de Honor, el próximo objetivo de los mendocinos

El femenino tendrá sede en Comodoro Rivadavia, también en el mes de setiembre, pero del 7 al 12. Por nuestra provincia participarán tres clubes de los 16 que sueñan con campeonar: Ujemvi (defensor del título), Cementista (campeón local) y Municipalidad de Maipú (reciente ganador del Mundial de clubes).

Don Orione va por un inédito torneo de futsal

El Santo no figura entre los mendocinos participantes de la División de Honor masculina y hay un motivo. El elenco de Gustavo Gallardo competirá en el novedoso Trofeo de clubes campeones, que tendrá su primera edición en Comodoro Rivadavia. El torneo reúne a los 12 mejores equipos del país, con un equipo de cada provincia. Desde este 2025, es el certamen más importante del país, seguido por la División de Honor.

Continúa la fecha 3 del Clausura de futsal masculino

Luego de la goleada de Alemán a San Martín 4 a 1, este viernes se completará una nueva jornada del torneo local con los siguientes partidos: