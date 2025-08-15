Inicio Ovación Futsal futsal
Sueño nacional

Futsal: la prestigiosa División de Honor, el próximo objetivo de los mendocinos

El segundo semestre pone en juego una de las coronas más importante de futsal del país. Nueve equipos de nuestra provincia van por la gloria.

Amadeo Inzirillo
Amadeo Inzirillo
Regatas

Regatas, vigente campeón masculino de División de Honor.

El 2025 viene siendo perfecto para los mendocinos si de futsal hablamos. A nivel clubes y selecciones, nuestra provincia ganó la gran mayoría de los torneos disputados hasta el momento y quiere seguir de racha. La División de Honor empieza a asomar y es el gran objetivo a nivel de equipos.

En total, nueve elencos de Mendoza disputarán la corona nacional entre masculino y femenino, intentando defender los títulos logrados en la temporada anterior por Club Mendoza de Regatas (masculino) y Ujemvi (damas).

cementista campeón- futsal femenino.jpg
Cementista, campeón mendocino, va por la División de Honor femenina de futsal.

La ciudad de Esquel será la cita para el certamen de varones, con fecha de inicio el 14 de setiembre (hasta el 21). El vigente campeón será uno de los seis representantes mendocinos junto a Alemán (subcampeón actual), Cementista, Jockey Club, Andes Talleres y Godoy Cruz.

El femenino tendrá sede en Comodoro Rivadavia, también en el mes de setiembre, pero del 7 al 12. Por nuestra provincia participarán tres clubes de los 16 que sueñan con campeonar: Ujemvi (defensor del título), Cementista (campeón local) y Municipalidad de Maipú (reciente ganador del Mundial de clubes).

Don Orione va por un inédito torneo de futsal

El Santo no figura entre los mendocinos participantes de la División de Honor masculina y hay un motivo. El elenco de Gustavo Gallardo competirá en el novedoso Trofeo de clubes campeones, que tendrá su primera edición en Comodoro Rivadavia. El torneo reúne a los 12 mejores equipos del país, con un equipo de cada provincia. Desde este 2025, es el certamen más importante del país, seguido por la División de Honor.

Continúa la fecha 3 del Clausura de futsal masculino

Luego de la goleada de Alemán a San Martín 4 a 1, este viernes se completará una nueva jornada del torneo local con los siguientes partidos:

  • Independiente Rivadavia vs Jockey Club
  • COP vs Andes Talleres
  • Banco Nación vs Godoy Cruz
  • Villa Hipódromo vs Cementista
  • La Colonia vs Don Orione
  • Don Bosco vs Regatas
  • San Pablo vs San José

