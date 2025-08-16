Inicio Ovación Futsal Andes Talleres
Andes Talleres, Alemán y Godoy Cruz marcan el pulso en el arranque del futsal

La fecha 3 dejó triunfos de Andes Talleres, el Teutón y el Tomba. Resultados y tabla de posiciones tras una nueva fecha el mejor futsal del país.

Cerrado el capítulo 3 del torneo local de futsal, hay tres equipos que arrancaron dominando la escena. El vigente campeón Andes Talleres suma puntaje perfecto, Alemán está invicto y Godoy Cruz quiere recuperar la corona lograda en el Clausura anterior. Se viene otro torneo apasionante.

El Matador de Pablo Stahringer comenzó con todo y suma el 100% de efectividad. Tras golear a Círculo Policial, el Azulgrana llegó a 6 unidades y adeuda un partido. Facundo Tejada, Santiago Martínez (2), Facundo Gómez y Teodoro Martínez marcaron los tantos del triunfo.

Alemán lidera con 7 puntos, claro, con todos los encuentros disputados. El Teutón de Robledo le ganó en el adelantado de la fecha como visitante a San Martín 4 a 1. El otro de buen inicio es el Tomba: como visitante de Banco Nación, el Expreso cantó victoria 4 a 2 y quedó con 6 puntos sobre 9 posibles.

El resto de la fecha 3 del futsal

  • Independiente Rivadavia 3-4 Jockey Club
  • Villa Hipódromo 1-2 Cementista
  • La Colonia 2-3 Don Orione
  • Don Bosco 1-0 Regatas
  • San Pablo 3-0 Campo San José

Los mendocinos tienen grupos de la División de Honor femenina de futsal

  • Grupo A: Cementista, Portuarias, Las Lobas y Universitario.
  • Grupo B: Maipú, Comunicaciones, Italy, Colorado.
  • Grupo C: Lala Gym, Suela Caramelo, JM y Las Galácticas.
  • Grupo D: Ujemvi, Franjeadas, Jaguareté, Rolando

