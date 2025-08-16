Cerrado el capítulo 3 del torneo local de futsal, hay tres equipos que arrancaron dominando la escena. El vigente campeón Andes Talleres suma puntaje perfecto, Alemán está invicto y Godoy Cruz quiere recuperar la corona lograda en el Clausura anterior. Se viene otro torneo apasionante.
Andes Talleres, Alemán y Godoy Cruz marcan el pulso en el arranque del futsal
La fecha 3 dejó triunfos de Andes Talleres, el Teutón y el Tomba. Resultados y tabla de posiciones tras una nueva fecha el mejor futsal del país.