Andes Talleres, Alemán y Godoy Cruz marcan el pulso en el arranque del futsal

El Matador de Pablo Stahringer comenzó con todo y suma el 100% de efectividad. Tras golear a Círculo Policial, el Azulgrana llegó a 6 unidades y adeuda un partido. Facundo Tejada, Santiago Martínez (2), Facundo Gómez y Teodoro Martínez marcaron los tantos del triunfo.

Talleres futsal Andes Talleres, vigente campeón, arrancó con todo.

Alemán lidera con 7 puntos, claro, con todos los encuentros disputados. El Teutón de Robledo le ganó en el adelantado de la fecha como visitante a San Martín 4 a 1. El otro de buen inicio es el Tomba: como visitante de Banco Nación, el Expreso cantó victoria 4 a 2 y quedó con 6 puntos sobre 9 posibles.