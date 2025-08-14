Inicio Ovación Futsal futsal
Amo y señor

Futsal: del enorme salto de calidad en Mendoza a la hegemonía nacional

Nuestra provincia tuvo un quiebre en el futsal en los últimos diez años y domina puertas para adentro y traspasando la frontera. Deluxe.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Andes Talleres ganó en C-20 masculino de futsal.

La década ganada. El futsal tiene un presente superlativo en Mendoza y arrasa en la competencia que se le ponga por delante. A nivel de clubes o hablando de selecciones, el deporte sigue creciendo a pasos agigantados y domina la escena local y nacional.

En los números, las cifras hablan por sí solas: en nuestra provincia juegan 11500 federados a la disciplina, en un exorbitante aumento teniendo en cuenta que en 1994 la provincia tenía solo 800 jugadores y en 2010 el número era de apenas 1800. Esa cifra la ubica como la Federación con más integrantes de toda la provincia, superando en casi 4500 jugadores al fútbol de cancha grande.

La cantidad también copo las categorías: en FEFUSA hay tres divisiones en primera para masculino y femenino (Futsal Premium, Serie A y Serie B), todas las ramas de inferiores y dos categorías para los más grandes que ya colgaron los botines (Senior y Veteranos).

En este caso, la cantidad sí hace a la calidad. Mendoza marca el pulso en todo torneo en el que compite. En lo que va del 2025, la Selección ganó los torneos de primera en masculino y femenino más el C-20 de varones. Con el 100% de efectividad, la Borravino busca cerrar un año perfecto con los torneos pendientes (C-17 masculino y C-15 masculino y posiblemente F-20 femenino).

La Selección de Mendoza va por la corona nacional.

La Selección de Mendoza va por la corona nacional.

En clubes pasa lo mismo, con una supremacía local que marca el pulso cuando cruza el Arco Desaguadero: en la actual temporada, Andes Talleres gritó campeón en el Argentino C-20, Jockey Club ganó el C-17 de varones y la Municipalidad de Maipú obtuvo el Mundial de clubes femenino.

En el calendario nacional se vienen las Divisiones de Honor para ambas ramas, donde Regatas y Ujemvi defenderán las coronas logradas la temporada pasada, más el Trofeo de Clubes campeones con Don Orione presente entre los mejores de cada provincia que competirán en Comodoro a fin de año.

El fuerte contraste con el futsal internacional

Lo que Mendoza domina a nivel local y nacional tiene un contrapunto en un debilitadísimo plano internacional. Con el gigante FIFA como amenaza, Asociación Mundial y FIFUSA bifurcaron fuerzas y no hay un trabajo a la altura de lo que ocurre por estos lados. Sin dudas, el talón de Aquiles del deporte.

