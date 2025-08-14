Futsal: del enorme salto de calidad en Mendoza a la hegemonía nacional

En este caso, la cantidad sí hace a la calidad. Mendoza marca el pulso en todo torneo en el que compite. En lo que va del 2025, la Selección ganó los torneos de primera en masculino y femenino más el C-20 de varones. Con el 100% de efectividad, la Borravino busca cerrar un año perfecto con los torneos pendientes (C-17 masculino y C-15 masculino y posiblemente F-20 femenino).

mendoza futsal La Selección de Mendoza va por la corona nacional. Bautista Vital / Suela Caramelo

En clubes pasa lo mismo, con una supremacía local que marca el pulso cuando cruza el Arco Desaguadero: en la actual temporada, Andes Talleres gritó campeón en el Argentino C-20, Jockey Club ganó el C-17 de varones y la Municipalidad de Maipú obtuvo el Mundial de clubes femenino.

En el calendario nacional se vienen las Divisiones de Honor para ambas ramas, donde Regatas y Ujemvi defenderán las coronas logradas la temporada pasada, más el Trofeo de Clubes campeones con Don Orione presente entre los mejores de cada provincia que competirán en Comodoro a fin de año.

El fuerte contraste con el futsal internacional

Lo que Mendoza domina a nivel local y nacional tiene un contrapunto en un debilitadísimo plano internacional. Con el gigante FIFA como amenaza, Asociación Mundial y FIFUSA bifurcaron fuerzas y no hay un trabajo a la altura de lo que ocurre por estos lados. Sin dudas, el talón de Aquiles del deporte.