Gastón Fernández: el heredero que impregnó su huella en el futsal de Mendoza

En Rosario ganó su séptimo título vestido de mendocino, una marca inédita que lo pone en la cima de un pedestal que tiene a pesos pesados como Diego Koltes, Federico Pérez, Martín Cusa o el mismísimo Marcelo Mescolatti. Nadie había ganado siete coronas, hasta ayer.

"Creo que uno no toma conciencia de eso por lo menos ahora, sin dudas soy un agradecido a cada plantel que me tocó integrar porque fue gracias a ellos y la verdad que me enseñaron muchísimo en cada año así que es orgullo y felicidad", dice a la distancia.

El recorrido incluye Misiones 2015, Mendoza 2016, Ushuaia 2017, Buenos Aires 2018, Cuenca 2019, Mendoza 2022 y Rosario 2025: "Y...siempre con ganas de seguir sumando", sueña otra vez la Gata, todavía eufórico por una nueva conquista. Como si no alcanzará todo lo que ya logró.

En el epílogo de su carrera, mientras las luces van tomando posición de bajada, Fernández sigue disfrutando y deleitando con un talento al que no le pasa el tiempo. En el mientras tanto sale campeón de lo que juega. El cielo se quedó sin estrellas.

Gata Fernández y su gran 2025 en el futsal

Gastón empieza a marearse en el epílogo de su carrera. Es que la temporada viene siendo perfecta para él en cuanto a logros: campeón con Andes Talleres (primer título con esa categoría) y ahora otra vez con la Selección de Mendoza.

Por delante, Gata tendrá Clausura y División de Honor.

La Selección de Mendoza llegó al título 15

Con una nueva vuelta olímpica consumada, la Selección de Mendoza alzó su título número 15 en la historia y logró recuperar la corona nacional tras dos años esquivos (perdió la final en 2023 y cayó en cuartos en 2024). Además, en lo que va del 2025, nuestra provincia se coronó en C-20 masculino y mayor femenino.