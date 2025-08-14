Inicio Sociedad Hierba
Oro verde: la hierba medicinal del árbol de aguacate que concentra 6 propiedades en 1

Los remedios caseros son una opción muy buscada hoy en día y en este sentido la hierba que nace del aguacate se posiciona como oro para la salud

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
El aguacate no solo es uno de los frutos más populares y nutritivos del mundo, también esconde oro medicinal en sus hojas. Esta planta, cuyo nombre científico es Persea americana y pertenece a la familia Lauraceae, se utiliza como hierba desde hace siglos para los remedios caseros dado a sus múltiples beneficios para la salud.

Desde aromatizar, hasta condimentar, la hoja de aguacate es esencial en la comida, aportando un aroma parecido al anís. Su sabor es un poco dulce con un ligero toque de nuez, lo que hace de los platillos mexicanos algo especial. Pero sus cualidades no solo se quedan en el mundo de la gastronomía, sino que también es utilizada medicinalmente.

De las hojas del árbol de aguacate se obtiene una hierba con propiedades que la ciencia y la herbolaria destacan por su versatilidad: es antioxidante, digestiva, analgésica para los cólicos menstruales, alivia la tos, combate la acidez estomacal y ayuda a controlar la diabetes.

hierba medicinal con hoja de aguacate
La hoja de aguacate es una planta cuya hoja se convierte en una hierba medicinal con miles de beneficios para la salud

Hierba de aguacate: cuáles son sus beneficios para remedios caseros

  • Es un potente antioxidante: Las hojas contienen compuestos bioactivos que ayudan a neutralizar los radicales libres, protegiendo las células y reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas.
  • Mejora la digestión: Consumir infusiones de hojas de aguacate favorece el tránsito intestinal y puede ayudar a aliviar problemas como la indigestión o la inflamación abdominal.
  • Es un analgésico natural para los cólicos menstruales: La medicina tradicional recomienda su uso para disminuir el dolor y la inflamación durante el ciclo menstrual, gracias a sus propiedades relajantes y antiinflamatorias.
  • Alivia la tos: Las hojas de aguacate actúan como un expectorante suave, ayudando a calmar la tos y mejorar las vías respiratorias.
  • Combate la acidez estomacal: Su infusión puede regular la producción de ácido gástrico, reduciendo la sensación de ardor y el malestar digestivo.
  • Es de gran apoyo en el control de la diabetes: Estudios preliminares indican que los extractos de hoja de aguacate pueden contribuir a regular los niveles de glucosa en sangre, siendo un complemento natural para personas con diabetes tipo 2.
hierba medicinal con hoja de aguacate (1)
La hierba de este conocido fruto puede hacerse en infusión para aprovechar sus propiedades

Cómo se usa esta hierba y qué características tiene

De acuerdo con un libro de medicina experimentada, esta planta se compone de ácido oleico, carotenoides, polifenoles, luteína y vitamina E. Sus hojas y semillas son las partes más utilizadas y no tiene toxicidad, pero no debe usarse por periodos prolongados.

La forma más común de aprovechar las propiedades del árbol de aguacate es preparando una infusión: se hierven de 3 a 5 hojas limpias en un litro de agua durante 10 minutos, se cuela y se bebe tibio.

La Persea americana no solo da un fruto delicioso y nutritivo, sino que sus hojas concentran seis beneficios en una sola planta, convirtiéndola en un remedio natural muy valorado en la herbolaria tradicional.

