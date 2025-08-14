Oro verde: la hierba medicinal del árbol de aguacate que concentra 6 propiedades en 1

Desde aromatizar, hasta condimentar, la hoja de aguacate es esencial en la comida, aportando un aroma parecido al anís. Su sabor es un poco dulce con un ligero toque de nuez, lo que hace de los platillos mexicanos algo especial. Pero sus cualidades no solo se quedan en el mundo de la gastronomía, sino que también es utilizada medicinalmente.

De las hojas del árbol de aguacate se obtiene una hierba con propiedades que la ciencia y la herbolaria destacan por su versatilidad: es antioxidante, digestiva, analgésica para los cólicos menstruales, alivia la tos, combate la acidez estomacal y ayuda a controlar la diabetes.