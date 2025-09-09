Inicio Ovación Futsal futsal
Comorodo Rivadavia

La División de Honor de futsal ya tiene un mendocino clasificado y otro en espera

La segunda fecha del torneo más importante de futsal femenino tiene un mendocino asegurado en siguiente fase y otro que irá hoy por el pasaje.

Por UNO
Mendoza quiere pisar fuerte otra vez a nivel país en futsal. La División de Honor femenina sigue su rumbo en Comodoro Rivadavia y hay dos esperanzas locales que pelean por el título. Una ya está en play offs, mientras que la otra intentará sellar su boleto este martes.

Cementista volvió a ganar, hilvanó su segundo triunfo en fila y ya está en la siguiente fase del torneo. Tras el triunfo en el estreno ante Las Lobas, las chicas del Poli volvieron a ganar, gustar y golear derrotando 3 a 0 a Universitario de Caleta Olivia. Los tantos del elenco de Perico Pérez fueron obra de Agustina Freixas, Romina García y Dámaris Prieto.

Ujemvi y Cementista, candidatos a la División de Honor de futsal.

El campeón nacional vigente es Ujemvi, que no pudo clasificar este lunes pero buscará hacerlo en la jornada de hoy. Tras la victoria en la fecha 1, las lasherinas igualaron 3-3 contra Franjeados de Formosa y quedaron a un paso de la clasificación. Ese objetivo intentarán sellarlo contra Jaguareté de Corrientes desde las 15:30.

Resultados de la segunda fecha de la División de Honor

Zona A

  • Cementista 3-0 Universitario (Caleta Olivia)
  • Las Lobas (P. Deseado) 8-3 (Portuarias Formosa)

Zona B

  • Comunicaciones (Corrientes) 4-1 Comodoro FC
  • Cepatacal (Comodoro) 2.3 Italy Futsal (Esquel)

Zona C

  • Suela Caramelo (Puerto Madryn) 1-7 JM Futsal (Comodoro)
  • Galácticas (Pico Truncado) 2-1 Lala Gym (Esquel)

Zona D

  • Dep. Jaguarete (Corrientes) 1-2 Transp. Rolando (Esquel)
  • Ujemvi 3-3 Franjeadas (Formosa)

El dominio mendocina en el femenino de futsal

Hace tiempo que Mendoza marca el pulso en el futsal a nivel mundial y nacional. Ujemvi es el actual campeón a nivel país y defiende la corona en esta edición, mientras que Municipalidad de Maipú es el vigente ganador del Mundial de clubes. Las mejores del planeta estaban clasificadas a la División de Honor pero tuvieron que darse de baja y no son parte del certamen.

