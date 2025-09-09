La División de Honor de futsal ya tiene un mendocino clasificado y otro en espera

Cementista volvió a ganar, hilvanó su segundo triunfo en fila y ya está en la siguiente fase del torneo. Tras el triunfo en el estreno ante Las Lobas, las chicas del Poli volvieron a ganar, gustar y golear derrotando 3 a 0 a Universitario de Caleta Olivia. Los tantos del elenco de Perico Pérez fueron obra de Agustina Freixas, Romina García y Dámaris Prieto.

futsal Ujemvi y Cementista, candidatos a la División de Honor de futsal.

El campeón nacional vigente es Ujemvi, que no pudo clasificar este lunes pero buscará hacerlo en la jornada de hoy. Tras la victoria en la fecha 1, las lasherinas igualaron 3-3 contra Franjeados de Formosa y quedaron a un paso de la clasificación. Ese objetivo intentarán sellarlo contra Jaguareté de Corrientes desde las 15:30.