Futsal: arranque perfecto de los mendocinos en la División de Honor

Ujemvi, campeón actual y defensor de la corona, tuvo un duro estreno ante Transportes Rolando. El equipo de Andrés López lo sacó adelante con un cerrado 2 a 1 gracias a los tantos de Brisa Berardi y Julieta Persia. Hoy, desde las 14, las dueñas de la corona van por un paso rumbo a la clasificación ante Franjeadas por la segunda fecha del grupo.

futsal (2) Tras ser campeón local, Cementista quiere ser campeón nacional de futsal. Carlos Traine

Lo mismo hizo el reciente campeón mendocino. Cementista tuvo un sólido debut y goleó 6 a 1 a Las Lobas con una enorme producción colectiva. Un doblete de Julieta Tieppo, Agustina Freixas, Malena Elst, Rocío Sáez y Romina García decoraron la victoria. En la fecha de este lunes, Universitario será el segundo rival dentro de la zona.