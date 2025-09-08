Futsal: arranque perfecto de los mendocinos en la División de Honor

Comienzo perfecto para los elencos mendocinos en la División de Honor femenina de futsal. En Comodoro Rivadavia, Cementista y Ujemvi abrieron la competencia con sendos triunfos y se anotan como candidatos a estar en la pelea importante a nivel país.
Ujemvi, campeón actual y defensor de la corona, tuvo un duro estreno ante Transportes Rolando. El equipo de Andrés López lo sacó adelante con un cerrado 2 a 1 gracias a los tantos de Brisa Berardi y Julieta Persia. Hoy, desde las 14, las dueñas de la corona van por un paso rumbo a la clasificación ante Franjeadas por la segunda fecha del grupo.
Lo mismo hizo el reciente campeón mendocino. Cementista tuvo un sólido debut y goleó 6 a 1 a Las Lobas con una enorme producción colectiva. Un doblete de Julieta Tieppo, Agustina Freixas, Malena Elst, Rocío Sáez y Romina García decoraron la victoria. En la fecha de este lunes, Universitario será el segundo rival dentro de la zona.
En la previa del torneo eran tres los equipos clasificados a la División de Honor femenina pero uno se bajó. Por motivos particulares, la Municipalidad de Maipú no formó parte de la competencia y su lugar fue ocupado por Cepatacal. Así, el actual ganador del Mundial de Clubes no podrá pelear por el cetro nacional.
Los varones van por su propio torneo. Esquel será sede del certamen, que comenzará ni bien termine el femenino. Del 14 al 20 de setiembre, los mejores equipos del país van por una nueva División de Honor. Por Mendoza dirán presente: Andes Talleres, Jockey Club, Cementista, Alemán, Godoy Cruz y el actual campeón Regatas.