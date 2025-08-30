Regatas gritó campeón nacional de futsal F20 y Mendoza sigue con su año perfecto

Ahora el turno fue para Regatas en la categoría F-20. Las chicas metieron un torneazo en Puerto Deseado y lo coronaron con la estrella tras vencer a Cepatacal en la gran final. En un picante partido que terminó 5 a 5 en tiempo reglamentario, el Lago cantó victoria en alargue 6 a 5 para sentenciar la historia.

Lo de Regatas no fue lo único para destacar a nivel país, porque en el mismo certamen pero de la división C-17, Municipalidad de Luján terminó con el segundo puesto. Las chicas granates hicieron un campeonato positivo pero no pudieron con Las Lobitas en la definición.