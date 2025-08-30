Regatas gritó campeón nacional de futsal F20 y Mendoza sigue con su año perfecto

Mendoza y su perfecto 2025 en futsal
La corona de Regatas sigue dejando a la provincia en el primer lugar del podio. En lo que va de la temporada, el futsal de Mendoza ganó los torneos Argentinos de Selecciones en mayor femenino, mayor masculino y C-20 de varones. No solo eso, porque la hegemonía también se da a nivel clubes: de nuestra tierra salieron los campeonatos de Andes Talleres (en C-20) y Jockey Club (en C-17).
La Selección de Mendoza ganó los tres torneos jugados hasta el momento en el futsal nacional.
La mira puesta en División de Honor
Todas las miradas ahora se posan en División de Honor, el torneo más importante del país si de futsal hablamos. Las mujeres jugarán en Comodoro Rivadavia del 7 al 12 de setiembre con Cementista, Maipú y Ujemvi como representantes. En tanto que en masculino serán 6 los elencos mendocinos los que irán por el título en juego en la ciudad de Esquel: Andes Talleres, Regatas, Alemán, Cementista, Jockey Club y Godoy Cruz.