En la cima del país

Regatas gritó campeón nacional de futsal F20 y Mendoza sigue con su año perfecto

Las chicas de Regatas llegaron a Puerto Deseado, son campeonas y siguen con un 2025 soñado para el futsal provincial.

Por UNO
Regatas es el mejor del país en F-20.

Mendoza campeón de futsal en algún lugar del país, no importa cuándo leas esto. A nivel de clubes o selecciones, en masculino o en femenino, nuestra provincia marca el pulso con un nivel que ya dejó de ser casualidad para convertirse en una hegemonía que no distingue de torneos ni divisiones.

Ahora el turno fue para Regatas en la categoría F-20. Las chicas metieron un torneazo en Puerto Deseado y lo coronaron con la estrella tras vencer a Cepatacal en la gran final. En un picante partido que terminó 5 a 5 en tiempo reglamentario, el Lago cantó victoria en alargue 6 a 5 para sentenciar la historia.

Lo de Regatas no fue lo único para destacar a nivel país, porque en el mismo certamen pero de la división C-17, Municipalidad de Luján terminó con el segundo puesto. Las chicas granates hicieron un campeonato positivo pero no pudieron con Las Lobitas en la definición.

Mendoza y su perfecto 2025 en futsal

La corona de Regatas sigue dejando a la provincia en el primer lugar del podio. En lo que va de la temporada, el futsal de Mendoza ganó los torneos Argentinos de Selecciones en mayor femenino, mayor masculino y C-20 de varones. No solo eso, porque la hegemonía también se da a nivel clubes: de nuestra tierra salieron los campeonatos de Andes Talleres (en C-20) y Jockey Club (en C-17).

mendoza futsal
La Selección de Mendoza ganó los tres torneos jugados hasta el momento en el futsal nacional.

La mira puesta en División de Honor

Todas las miradas ahora se posan en División de Honor, el torneo más importante del país si de futsal hablamos. Las mujeres jugarán en Comodoro Rivadavia del 7 al 12 de setiembre con Cementista, Maipú y Ujemvi como representantes. En tanto que en masculino serán 6 los elencos mendocinos los que irán por el título en juego en la ciudad de Esquel: Andes Talleres, Regatas, Alemán, Cementista, Jockey Club y Godoy Cruz.

