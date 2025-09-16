/* DATOS ESTRUCTURADOS */ /* DISCONTINUADO: DATOS ESTRUCTURADOS */
Jockey, Alemán y Regatas ganaron sus grupos y Mendoza sueña en la División de Honor

En el cierre de la fase inicial hubo triunfos de Regatas, Alemán y Jockey. Cementista, Godoy Cruz y Andes Talleres están adentro y definen puestos.

Mendoza avanza a paso firme en la División de Honor de futsal masculino que se realiza en Esquel. En la última fecha de la fase inicial, Jockey y Regatas se adjudicaron sus zonas con el primer puesto, algo que buscarán en el resto de la jornada Andes Talleres, Cementista, Alemán y Godoy Cruz.

Si bien todos los representantes mendocinos están clasificados, el objetivo ahora será terminar como líderes de sus respectivos grupos, algo que pinta bastante bien ya que los que restan jugar han ganado los dos encuentros disputados hasta el momento en el torneo.

En el primer turno, Regatas goleó 10 a 3 a Social Zona Sud y metió su segunda victoria en Esquel, adjudicándose el puesto uno. Idéntico caso para Alemán, aunque con puntaje perfecto: el Teutón derrotó 4-2 a Camioneros con tantos de Muscianisi, Juan Cruz Giménez, Luciano Rossi y Enzo Belbruno

El que no pudo ganar fue Jockey: perdió 2 a 1 ante el duro LyM de Comodoro Rivadavia (primera derrota mendocina en el torneo) pero igual terminó puntero. El Burrero lo ganaba 1 a 0 con el tanto de Fornies pero no pudo sostenerlo y terminó cayendo 1-2.

De esta manera, los tres equipos se instalaron líderes en octavos de final y esperan rival, algo que recién conocerán cuando termine la tanda de partidos y se arme el cuadro de play offs de esta División de Honor. Hacia ese objetivo van también Andes Talleres, Cementista y Godoy Cruz.

Así sigue la jornada de la División de Honor de futsal de los mendocinos

  • 16 hs Alemán vs Camioneros (en juego)
  • 16 hs Andes Talleres vs San Rafael TC (en juego)
  • 18 hs Cementista vs Tercer Tiempo
  • 22 hs Godoy Cruz vs Transporte Wenu

Argentina tiene zona para un Mundial histórico

En la órbita FIFA se viene un Campeonato Mundial inédito, ya que será el primero en futsal femenino de la historia. La cita será en Filipinas y arrancará el 21 de noviembre. La Selección argentina integrará zona con Marruecos, Polonia y el combinado local. Tamara Falconi, Ana Ontiveros, Mailén Romero y Cecilia Funes buscan su lugar en la lista final.

