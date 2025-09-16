Jockey, Alemán y Regatas ganaron sus grupos y Mendoza sueña en la División de Honor

En el primer turno, Regatas goleó 10 a 3 a Social Zona Sud y metió su segunda victoria en Esquel, adjudicándose el puesto uno. Idéntico caso para Alemán, aunque con puntaje perfecto: el Teutón derrotó 4-2 a Camioneros con tantos de Muscianisi, Juan Cruz Giménez, Luciano Rossi y Enzo Belbruno

El que no pudo ganar fue Jockey: perdió 2 a 1 ante el duro LyM de Comodoro Rivadavia (primera derrota mendocina en el torneo) pero igual terminó puntero. El Burrero lo ganaba 1 a 0 con el tanto de Fornies pero no pudo sostenerlo y terminó cayendo 1-2.

De esta manera, los tres equipos se instalaron líderes en octavos de final y esperan rival, algo que recién conocerán cuando termine la tanda de partidos y se arme el cuadro de play offs de esta División de Honor. Hacia ese objetivo van también Andes Talleres, Cementista y Godoy Cruz.

Así sigue la jornada de la División de Honor de futsal de los mendocinos

16 hs Alemán vs Camioneros (en juego)

16 hs Andes Talleres vs San Rafael TC (en juego)

18 hs Cementista vs Tercer Tiempo

22 hs Godoy Cruz vs Transporte Wenu

Argentina tiene zona para un Mundial histórico

En la órbita FIFA se viene un Campeonato Mundial inédito, ya que será el primero en futsal femenino de la historia. La cita será en Filipinas y arrancará el 21 de noviembre. La Selección argentina integrará zona con Marruecos, Polonia y el combinado local. Tamara Falconi, Ana Ontiveros, Mailén Romero y Cecilia Funes buscan su lugar en la lista final.