Futsal: Jockey Club y Andes Talleres, la final anticipada en la División de Honor

Su rival será el otro elenco mendocino que sigue con vida. El Matador derrotó 5 a 2 a Tercer Tiempo de Comodoro Rivadavia. Arrancó perdiendo pero rápidamente lo dio vuelta con tantos de Busso, Martín, Tejero, Tejada y Rodríguez.

Además de Cementista, el otro mendocino que quedó afuera de la competencia es Godoy Cruz. En el último turno del día, el Tomba no pudo ante Transporte Wenu y cayó 2 a 1, poniéndole punto final a su sueño nacional en Esquel.

Semifinales de División de Honor

19 hs Andes Talleres vs Jockey Club.

21 hs Transporte Wenu vs Los Gordos.

Mendoza defiende la corona

Si bien Regatas, el campeón vigente, quedó eliminado en octavos de final, nuestra provincia intentará retener el título de División de Honor. Andes Talleres y Jockey Club son los dos que siguen en carrera, uno de ellos estará de manera segura en la gran final.

Don Orione apunta al Trofeo de Clubes campeones

El Santo no es parte de la actual División de Honor porque jugará por Mendoza en la plaza del nuevo torneo que incluyó la CAFS en el calendario: el Trofeo de Clubes campeones tendrá su primera edición en Comodoro Rivadavia en el mes de noviembre e incluirá al mejor de cada provincia.