Esquel

Futsal: Jockey Club y Andes Talleres, la final anticipada en la División de Honor

El Matador y el Burrero son los únicos mendocinos que siguen en carrera. Hoy, van mano a mano por un lugar en la final del nacional de futsal.

Por UNO
Andes Talleres

Andes Talleres, uno de los mendocinos con vida en División de Honor.

El mejor futsal del país en su máxima expresión. Enorme llave de cuartos de final de División de Honor se disputó en Esquel en la jornada del jueves, con cuatro mendocinos en escena. De ese póker, únicamente Jockey Club y Andes Talleres lograron meterse en las semifinales.

El duelo que se robó todas las miradas fue Cementista-Jockey Club. Un duelo de alto voltaje que tuvo al Burrero ganador por un ajustado 3 a 2. Lo ganaba 3-0 con doblete de Torres y otro grito de Ahumada pero los de Fernández reaccionaron y descontaron para ponerse 2-3. Los de Rossi lo aguantaron y se quedaron con un triunfazo.

futsal
Jockey Club quiere recuperar el t&iacute;tulo nacional de futsal.

Jockey Club quiere recuperar el título nacional de futsal.

Su rival será el otro elenco mendocino que sigue con vida. El Matador derrotó 5 a 2 a Tercer Tiempo de Comodoro Rivadavia. Arrancó perdiendo pero rápidamente lo dio vuelta con tantos de Busso, Martín, Tejero, Tejada y Rodríguez.

Además de Cementista, el otro mendocino que quedó afuera de la competencia es Godoy Cruz. En el último turno del día, el Tomba no pudo ante Transporte Wenu y cayó 2 a 1, poniéndole punto final a su sueño nacional en Esquel.

Semifinales de División de Honor

  • 19 hs Andes Talleres vs Jockey Club.
  • 21 hs Transporte Wenu vs Los Gordos.

Mendoza defiende la corona

Si bien Regatas, el campeón vigente, quedó eliminado en octavos de final, nuestra provincia intentará retener el título de División de Honor. Andes Talleres y Jockey Club son los dos que siguen en carrera, uno de ellos estará de manera segura en la gran final.

Don Orione apunta al Trofeo de Clubes campeones

El Santo no es parte de la actual División de Honor porque jugará por Mendoza en la plaza del nuevo torneo que incluyó la CAFS en el calendario: el Trofeo de Clubes campeones tendrá su primera edición en Comodoro Rivadavia en el mes de noviembre e incluirá al mejor de cada provincia.

